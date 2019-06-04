МВД: последние сообщения о ложном минировании поступали из-за рубежа

Министр констатировал, что пока милиции не удалось задержать злоумышленников. "С большой долей вероятности могу сообщить, что они находятся за рубежом, - сказал он. - Мы знаем, где находятся сервера". По его словам, правоохранители располагают соответствующими доказательствами.





Шуневич обратил внимание, что в Беларуси лжеминеры практически всегда задерживались. "Иностранцев, к сожалению, не смогли ни просчитать, ни задержать. Дело будущего", - добавил министр.









По информации главы МВД, правоохранители выработали алгоритм реагирования на подобные сообщения.





"Объекты, которые в том числе будут задействованы на II Европейских играх, мы берем под круглосуточную охрану. Заранее проверяем их с помощью пиротехнических, саперных групп, служебных животных, специальной аппаратуры. С учетом этого, думаю, если появятся какие-то сообщения, они не внесут сумятицы в организацию спортивных мероприятий. В любом случае реагировать будем", - отметил Игорь Шуневич.