МВД: последние сообщения о ложном минировании поступали из-за рубежа
Последние сообщения о ложных минированиях в Беларуси поступали из-за рубежа, заявил министр внутренних дел Игорь Шуневич.
Министр констатировал, что пока милиции не удалось задержать злоумышленников. "С большой долей вероятности могу сообщить, что они находятся за рубежом, - сказал он. - Мы знаем, где находятся сервера". По его словам, правоохранители располагают соответствующими доказательствами.
Шуневич обратил внимание, что в Беларуси лжеминеры практически всегда задерживались. "Иностранцев, к сожалению, не смогли ни просчитать, ни задержать. Дело будущего", - добавил министр.
По информации главы МВД, правоохранители выработали алгоритм реагирования на подобные сообщения.
"Объекты, которые в том числе будут задействованы на II Европейских играх, мы берем под круглосуточную охрану. Заранее проверяем их с помощью пиротехнических, саперных групп, служебных животных, специальной аппаратуры. С учетом этого, думаю, если появятся какие-то сообщения, они не внесут сумятицы в организацию спортивных мероприятий. В любом случае реагировать будем", - отметил Игорь Шуневич.
Источник: belta.by
16:52 04/06/2019