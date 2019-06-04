Суд отказал брестчанам в праве на референдум. Они обратятся в ООН

3 июня в Брестском областном суде рассмотрели апелляционную жалобу на решение суда Ленинского района, который 9 апреля отказал в регистрации инициативной группы по проведению местного референдума.





Жители Брестского района во время обжалования настаивали на том, что инициативную группу нужно зарегистрировать и дать ход референдуму. Они ссылались на свои конституционные права и возможности.





В своей речи руководитель инициативной группы по проведению референдума Ирина Силицкая также обратила внимание коллегии облсуда на то, что, если бы на территории Брестского района запретили деятельность по производству свинцово-кислотных аккумуляторных батарей, этот запрет распространялся бы не конкретно на завод «АйПауэр», а на все предприятия, которые занимаются такой деятельностью.









Однако суд не удовлетворил жалобу людей. Таким образом решение суда первой инстанции вступило в законную силу.





«Теперь нет препятствий для обращения в Комитет по правам человека ООН. Жители Брестского района собираются туда обратиться и поднять вопрос о том, что было нарушено их право, предусмотренное статьей 25 Пакта о гражданских и политических правах. Согласно ей, каждый гражданин имеет право принимать участие в ведении государственных дел. Пусть Комитет по правам человека решает», – сказал после суда правозащитник Роман Кисляк.





Строительство аккумуляторного завода на промышленной площадке «Аэропорт» в СЭЗ «Брест» началось в конце 2017 года. Его запуск изначально планировался в августе 2018 года, потом в конце 2018 года, еще позже – в начале 2019 года.





В апреле этого года председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис на встрече со студентами Полесского государственного университета в Пинске говорил, что аккумуляторный завод под Брестом заработает в мае. Брестский райисполком сообщал, что приемочная комиссия начнет работу 11 апреля и завершит 21 апреля, однако приемка тогда не состоялась.





По официальной информации, аккумуляторный завод «АйПауэр» сейчас работает в режиме пусконаладки. Активисты, которые выступают против такого предприятия рядом с Брестом, заявляют, что это не пусконаладочные работы, а полноценный производственный процесс. С 3 мая они несут дежурство возле завода, с фото- и видеофиксацией.









Почти полтора года в Бресте и районе не утихает протестная кампания против соседства с аккумуляторным заводом – многие жители заявляют, что предприятие строится с нарушениями и будет вредным для экологии и здоровья людей.





Начиная с 4 марта прошлого года на площади Ленина в Бресте противники строительства завода кормят голубей и тем самым выражают свой протест.