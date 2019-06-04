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Новый президент Литвы не исключил встречи с Лукашенко

В Вильнюсе прошла пресс-концеренция избранного президента Литвы Гитанаса Науседы.

Во время пресс-конференции Науседа коснулся и темы взаимоотношенияй с Беларусью, сказав, что будет поддерживать диалог с нашей страной, поскольку для Литвы важна самостоятельность нашего государства. 

"Беларусь является очень важным нашим соседом, очень важным партнером, которому мы уделим большое внимание. И в наших интересах, прежде всего, чтобы у нашей восточной границы был независимый, самостоятельный и экономически дееспособный партнер, поэтому Литва будет поддерживать диалог с Беларусью", – сказал Науседа журналистам во вторник. 

По его словам, пока преждевременно говорить о том, будет ли этот диалог "на самом высшем уровне или на уровне министров". 

"Я считаю, что в любом случае мы признаем факт того, что являемся соседями, что у нас разный подход к некоторым вопросам. Это не огромная трагедия, и мы можем это обсуждать", – утверждает он. 

Как напоминает delfi.lt, риторика Науседы в этом вопросе отличается от завершающей работу на президентском посту Дали Грибаускайте. Нынешняя глава литовского государства не одобряла диалог с Беларусью на высшем уровне из-за связей Беларуси с Россией и разногласиями по Белорусской АЭС в Островце.



16:11 04/06/2019
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