Новый президент Литвы не исключил встречи с Лукашенко

Во время пресс-конференции Науседа коснулся и темы взаимоотношенияй с Беларусью, сказав, что будет поддерживать диалог с нашей страной, поскольку для Литвы важна самостоятельность нашего государства.





"Беларусь является очень важным нашим соседом, очень важным партнером, которому мы уделим большое внимание. И в наших интересах, прежде всего, чтобы у нашей восточной границы был независимый, самостоятельный и экономически дееспособный партнер, поэтому Литва будет поддерживать диалог с Беларусью", – сказал Науседа журналистам во вторник.





По его словам, пока преждевременно говорить о том, будет ли этот диалог "на самом высшем уровне или на уровне министров".





"Я считаю, что в любом случае мы признаем факт того, что являемся соседями, что у нас разный подход к некоторым вопросам. Это не огромная трагедия, и мы можем это обсуждать", – утверждает он.





Дали Грибаускайте. Нынешняя глава литовского государства не одобряла диалог с Беларусью на высшем уровне из-за связей Беларуси с Россией и разногласиями по Белорусской АЭС в Островце. Как напоминает delfi.lt , риторика Науседы в этом вопросе отличается от завершающей работу на президентском посту. Нынешняя глава литовского государства не одобряла диалог с Беларусью на высшем уровне из-за связей Беларуси с Россией и разногласиями по Белорусской АЭС в Островце.







