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Лукашенко больше не в фаворе: белоруски выбирают Зеленского

Две недели назад в соседней Украине в должность президента вступил Владимир Зеленский.

У себя на родине он пользуется огромной поддержкой, на него возлагают большие надежды, его называют руководителем нового типа.

Александр Лукашенко во главе Беларуси почти четверть века. Из молодого и популярного руководителя он давно превратился в стареющего "патриарха". 

Intex-press спросила у жителей Барановичей, кто из президентов – Лукашенко или Зеленский – им нравится больше. И вот что они ответили:



14:19 04/06/2019
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