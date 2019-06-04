



— Мы сапраўды вядзем гутарку адносна таго, у якіх сферах мы маглі б працаваць больш эфектыўна, разам і якія б накірункі нашай больш глыбокай інтэграцыі маглі б даць дадатковыя дывідэнды для развіцця нашых краін.





На вопрос, в чем согласны и не согласны Минск и Москва в вопросе развития интеграции, Макей ответил: «Придет время, и все обо всем узнают. Сейчас идет рутинная работа».





— Есть ли там пункты, которые ограничивают белорусский суверенитет? — поинтересовался — поинтересовался TUT.BY.





— Я просил бы вас обратиться к заявлениям главы государства, в том числе — во время послания народу и парламенту, там было сказано и относительно суверенитета Беларуси, и относительно того, как воспринимались бы внутри Беларуси некие попытки отдать этот суверенитет на откуп каким-то иным государствам. Было сказано все на этот счет, не вижу смысла повторяться.









Напомним, во время послания народу и парламенту 19 апреля Лукашенко прокомментировал слухи о включении Беларуси в состав России:





"Да невозможно это сегодня сделать, потому что они [молодежь] уже родились в свободной, независимой Беларуси. И тот, кто сегодня посмеет уничтожить Беларусь, сам по себе — президент, правительство, еще, — они будут прокляты нашим белорусским народом.





А кто посмеет это сделать силой, они получат мощнейший ответ от нашего народа и прежде всего от тех, кто родился суверенным и независимым. Вот вам ответ на этот вопрос, если кто-то этого не понимает".





Как ранее сообщалось, правительствам двух стран было поручено до 21 июня подготовить дорожную карту по развитию интеграции. «После этого включатся в дело президенты двух стран», — заявил 29 мая пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.