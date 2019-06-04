Макей - о переговорах об "интеграции" с Россией: Придет время, и все обо всем узнают
Беларусь и Россия ведут рутинную работу в обсуждении дальнейшей "интеграции" в рамках "союзного государства", но пока не пришло время посвящать в детали широкую публику, заявил глава МИД Владимир Макей журналистам перед началом семинара «10 лет Восточному партнерству: итоги и перспективы».
— Мы сапраўды вядзем гутарку адносна таго, у якіх сферах мы маглі б працаваць больш эфектыўна, разам і якія б накірункі нашай больш глыбокай інтэграцыі маглі б даць дадатковыя дывідэнды для развіцця нашых краін.
На вопрос, в чем согласны и не согласны Минск и Москва в вопросе развития интеграции, Макей ответил: «Придет время, и все обо всем узнают. Сейчас идет рутинная работа».
— Есть ли там пункты, которые ограничивают белорусский суверенитет? — поинтересовался TUT.BY.
— Я просил бы вас обратиться к заявлениям главы государства, в том числе — во время послания народу и парламенту, там было сказано и относительно суверенитета Беларуси, и относительно того, как воспринимались бы внутри Беларуси некие попытки отдать этот суверенитет на откуп каким-то иным государствам. Было сказано все на этот счет, не вижу смысла повторяться.
Напомним, во время послания народу и парламенту 19 апреля Лукашенко прокомментировал слухи о включении Беларуси в состав России:
"Да невозможно это сегодня сделать, потому что они [молодежь] уже родились в свободной, независимой Беларуси. И тот, кто сегодня посмеет уничтожить Беларусь, сам по себе — президент, правительство, еще, — они будут прокляты нашим белорусским народом.
А кто посмеет это сделать силой, они получат мощнейший ответ от нашего народа и прежде всего от тех, кто родился суверенным и независимым. Вот вам ответ на этот вопрос, если кто-то этого не понимает".
Как ранее сообщалось, правительствам двух стран было поручено до 21 июня подготовить дорожную карту по развитию интеграции. «После этого включатся в дело президенты двух стран», — заявил 29 мая пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
13:12 04/06/2019