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Макей - о переговорах об "интеграции" с Россией: Придет время, и все обо всем узнают

Беларусь и Россия ведут рутинную работу в обсуждении дальнейшей "интеграции" в рамках "союзного государства", но пока не пришло время посвящать в детали широкую публику, заявил глава МИД Владимир Макей журналистам перед началом семинара «10 лет Восточному партнерству: итоги и перспективы».


— Мы сапраўды вядзем гутарку адносна таго, у якіх сферах мы маглі б працаваць больш эфектыўна, разам і якія б накірункі нашай больш глыбокай інтэграцыі маглі б даць дадатковыя дывідэнды для развіцця нашых краін.

На вопрос, в чем согласны и не согласны Минск и Москва в вопросе развития интеграции, Макей ответил: «Придет время, и все обо всем узнают. Сейчас идет рутинная работа».

— Есть ли там пункты, которые ограничивают белорусский суверенитет? — поинтересовался TUT.BY.

— Я просил бы вас обратиться к заявлениям главы государства, в том числе — во время послания народу и парламенту, там было сказано и относительно суверенитета Беларуси, и относительно того, как воспринимались бы внутри Беларуси некие попытки отдать этот суверенитет на откуп каким-то иным государствам. Было сказано все на этот счет, не вижу смысла повторяться.


Напомним, во время послания народу и парламенту 19 апреля Лукашенко прокомментировал слухи о включении Беларуси в состав России:

"Да невозможно это сегодня сделать, потому что они [молодежь] уже родились в свободной, независимой Беларуси. И тот, кто сегодня посмеет уничтожить Беларусь, сам по себе — президент, правительство, еще, — они будут прокляты нашим белорусским народом. 

А кто посмеет это сделать силой, они получат мощнейший ответ от нашего народа и прежде всего от тех, кто родился суверенным и независимым. Вот вам ответ на этот вопрос, если кто-то этого не понимает".

Как ранее сообщалось, правительствам двух стран было поручено до 21 июня подготовить дорожную карту по развитию интеграции. «После этого включатся в дело президенты двух стран», — заявил 29 мая пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

13:12 04/06/2019
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