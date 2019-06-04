Макей возмутился очередями на границе





Об этом заявил министр иностранных дел Владимир Макей.





"Это одно из наших многих предложений, которое связано с облегчением режима прохождения совместной границы с Европейским союзом. Что для этого нужно? Нужна прежде всего готовность обеих сторон", - подчеркнул Макей.





Он добавил, что ознакомился с откликами на форумах касательно этого вопроса: кто-то отмечает проблемы с белорусской стороны, но подавляющее большинство высказывается о задержках со стороны европейских соседей.





"Надо просто сесть за стол переговоров и определиться, что нам нужно для того, чтобы и перевозчики, и обычные граждане проходили эту границу в нормальном режиме, чтобы не было такого, что люди ожидают по 10-15 часов, а то и сутки, особенно если это приходится на праздники", - считает министр.





Для обеспечения более высокого уровня технического оснащения приграничной инфраструктуры нужны в том числе финансовые затраты. В Беларуси уже многое сделано в этом направлении, заметил Макей.





"Здесь надо просто сесть и определиться вместе с нашими партнерами всем заинтересованным сторонам: это и пограничники, и таможенники, и представители соответствующих министерств", - резюмировал министр.