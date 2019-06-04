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Саакашвили - Путину: Готовьте свой кабинет для Галустяна

Прибывший в Украину бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, которому вернули украинское гражданство, обратился к российскому президенту Владимиру Путину.

Соответствующее обращение он сделал в интервью Дмитрию Гордону.

Отвечая на предложение Гордона обратиться к российскому лидеру Саакашвили заявил, что время правления Владимира Путина подходит к концу, при этом он порекомендовал ему готовиться к тому, что новым главой государства может стать известный юморист Михаил Галустян.

«Думаю, время Путина заканчивается, потому что скоро в России выберут комика Галустяна президентом. Такого талантливого, как Зеленский, там все рано нет. Товарищ Галустян поменяет путинскую политику. Готовьте кабинет для Галустяна», — сказал Саакашвили.






Источник: inforesist.org
10:12 04/06/2019
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