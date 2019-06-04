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В Лондоне Трампа возит бронированный "Зверь" за 1,52 миллиона долларов

Президент США Дональд Трамп во время своего трехдневного визита в Великобританию передвигается по Лондону на новом лимузине по прозвищу Beast (зверь – ред.). Об этом сообщает Daily Mail.

Фото: Business Insider
Всего кортеж президента США состоит из 12 автомобилей

Так, лимузин "Кадиллак" стоимостью 1,52 миллиона долларов был замечен на одной из автозаправок Лондона. Его окружали полицейские на мотоциклах, а также остальная часть кортежа, которая состоит из 11 автомобилей.
Ожидается, что лимузин будет перевозить Дональда Трампа и Меланию по всему Лондону, но несколько позже. Пока президентская чета путешествует по столице на американском военном вертолете.

Лимузин Трампа – семиместный и призван обеспечить президенту и его семье максимальную защиту. Автомобиль оснащен камерой ночного видения, усиленной стальной обшивкой, способной противостоять не только пулям, но и химической атаке, а также взрывам бомб.

Также у "Кадиллак" имеются усиленные кевларом шины и стальные диски, чтобы автомобиль смог продолжать движение, даже если будут повреждены шины.
перевод focus.ua

09:52 04/06/2019
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