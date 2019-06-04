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Всего кортеж президента США состоит из 12 автомобилей





Так, лимузин "Кадиллак" стоимостью 1,52 миллиона долларов был замечен на одной из автозаправок Лондона. Его окружали полицейские на мотоциклах, а также остальная часть кортежа, которая состоит из 11 автомобилей.

Ожидается, что лимузин будет перевозить Дональда Трампа и Меланию по всему Лондону, но несколько позже. Пока президентская чета путешествует по столице на американском военном вертолете.





Лимузин Трампа – семиместный и призван обеспечить президенту и его семье максимальную защиту. Автомобиль оснащен камерой ночного видения, усиленной стальной обшивкой, способной противостоять не только пулям, но и химической атаке, а также взрывам бомб.





Также у "Кадиллак" имеются усиленные кевларом шины и стальные диски, чтобы автомобиль смог продолжать движение, даже если будут повреждены шины.