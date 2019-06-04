При разгоне протестующих в Судане погибли более 35 человек

Более 35 человек погибли в результате разгона палаточного лагеря в столице Судана Хартуме, сообщает Associated Press со ссылкой на заявление оппозиционного комитета врачей Судана.

Отмечается, что сотни человек были ранены, многие получили огнестрельные ранения.

3 июня в центр Хартума были введены силы спецназа, перед которыми была поставлена задача разогнать участников акции протеста у здания министерства обороны и штаб-квартиры суданской армии.

Военные опровергают информацию о том, что они применили силу против протестующих.

Напомним, в апреле в Судане произошел военный переворот, президент страны Омар аль-Башир был арестован. После переворота в стране продолжались массовые протесты с требованием создания гражданских органов власти.



