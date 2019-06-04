В параде на День независимости примут участие свыше 300 военных из РФ

Торжественным маршем по Минску пройдут военнослужащие Кантемировской дивизии гвардейской танковой армии ЗВО.





В механизированной колонне будет принимать участие российская техника, в том числе бронетранспортеры БТР-82А, комплексы оперативно-тактических ракет “Искандер”, автомобили повышенной проходимости семейства УАЗ. Также над Минском пролетят многоцелевые вертолеты Ми-8, разведывательно-ударные Ка-52, истребители Су-30 и Су-34.





Сейчас российские военнослужащие “приступили к тренировкам в пунктах постоянной дислокации”.



