Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Выборы-2019 Изменение Конституции Продуктовые войны Куропаты Беларусь-Россия Убийство Павла Шеремета

В параде на День независимости примут участие свыше 300 военных из РФ

Более 300 военнослужащих Западного военного округа РФ примут участие в военном параде, посвященном Дню независимости Республики Беларусь в Минске, сообщает ТАСС.

Торжественным маршем по Минску пройдут военнослужащие Кантемировской дивизии гвардейской танковой армии ЗВО.

В механизированной колонне будет принимать участие российская техника, в том числе бронетранспортеры БТР-82А, комплексы оперативно-тактических ракет “Искандер”, автомобили повышенной проходимости семейства УАЗ. Также над Минском пролетят многоцелевые вертолеты Ми-8, разведывательно-ударные Ка-52, истребители Су-30 и Су-34.

Сейчас российские военнослужащие “приступили к тренировкам в пунктах постоянной дислокации”.


08:33 04/06/2019
Поделиться



Последние известия





Блоги
Михаил Пастухов
СКАЗ О ЖЕМЧУЖНОМ
Александр Федута
Падение «маршала Победы»
Игорь Драко
Конституция, Союзное государство и семья Лукашенко
Валерий Щукин
Министр Шуневич покусился на независимость судов
Анатолий Лебедько
ПРАНАС


Особое мнение


© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё