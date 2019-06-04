Литва: почему Шимоните не помогли ни фейсбук, ни известные люди

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Эксперты перечислили множество причин, по которым она не стала президентом.





65,86% у Гитанаса Науседы, 32,86% – у Шимоните. Таковы результаты выборов.





По словам социолога, главы Baltijos tyrimai Расы Алишаускене, победа Науседы не удивила. По ее словам, политологи уже перед первым туром видели, что победа за Науседой.





“Большим было влияние разницы между имиджем партийного и независимого кандидата. Это был один из основных плюсов Науседы. Другой момент – установка – “только не за кандидата Союза отечества”, – сказала социолог.





По ее мнению, Шимоните не помогло и то, что “матерые” политики – Раса Юкнявичене и Андрюс Кубилюс – включились в коммуникацию, связанную с выборами президента.









“Это не помогло привлечь избирателей, (…) увидев это, люди стали еще яснее связывать Шимоните с партией.(…) Но может они так решали свои вопросы – как привести избирателей на выборы в Европарламент”, – сказала Алишаускене.





По ее мнению, плюс Шимоните в том, что у нее есть стабильный электорат. Исследования даже показывают, что на выборах в мэры она уже в первом туре одержала бы победу как над Артурасом Зуокасом, так и над Ремигиюсом Шимашюсом.





В числе более благоприятных для Науседы причин, социолог указала и то обстоятельство, что Науседа для некоторых людей был новым человеком в политике. Опросы также показали, что после президента-женщины жители хотели бы видеть президента-мужчину.





“Кроме того, если учитывать благоприятную и неблагоприятную оценку, то у Науседы неблагоприятная оценка в два раза ниже”, – сказала Алишаускене.





Основатель WOW. World of words, консультант Неринга Блюджюте считает, что самая большая ошибка Шимоните на последнем этапе – неспособность перенять лидерство коммуникации, темы – установить свои правила дискуссии.





“Был отстрел и нападение, а это – не признаки силы”, – сказала Блюджюте.





Она также заметила, что Шимоните не старалась расширить базу своих избирателей.





“Она сделала ставку на аутентичность, а не на популярность – это необычно в политике, хотя достойно уважения. Это мобилизовало ее избирателей в первом туре, но для второго тура этого было мало”, – заметила специалист.





По ее словам, самый большой недостаток – кандидат не с самого начала и недостаточно показала, что эти выборы для нее важны.





“Были эффективные заявления на финише, которые развеивали эти сомнения, но очень долго отношение было осторожным. На президентские выборы идут без плана Б”, – заметила Блюджюте.





Но она отметила и положительные аспекты кампании.





“Если брать в целом, то, я думаю, что в рамках своей стратегии Шимоните выбрала успешную коммуникацию. Наибольшее достижение – она показала, что есть возможности и у непопулистской политики, что в нынешнем контексте выборов в Европе и в мире – достижение”, – сказала Блюджюте.





Глава коммуникационного агентства Nova media Ариюс Катаускас обратил внимание на то, что на последних дебатах Шимоните сделала сильное заявление. DELFI напоминает, что она призвала голосовать “за кандидата”, а не против.





“Это было сильной и вдохновляющей речью. У меня вопрос – где вы были раньше? Почему этого не было раньше?”, – вопрошал Катаускас.





По его словам, уже перед выборами было известно, что Науседа – второй выбор для избирателей всех кандидатов, которые не прошли во второй тур.





“Очевидно, что команде Шимоните надо было перенять эти голоса, но ничего подобного мы не видели. Вопрос, касающийся денег штаба Науседы не имел большого значения”, – сказал Катаускас.





По его словам, похоже, у Шимоните не было стратегии по привлечению избирателей Саулюса Сквернялиса, Арвидаса Юозайтиса, соцдемов, которые при нормальном раскладе за Шимоните голосовать не будут.









“Надо признать, что Науседа не допускал ошибок, которые дорого бы обошлись, мы видели, что оба кандидата плывут по течению. Меня удивили проценты, это уже разгром”, – заметил Катаускас.



