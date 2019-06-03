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Российский политолог назвал три вещи, которые Кремль не потерпит со стороны Беларуси

Известный политолог Александр Сытин дал совет белорусам, как не разозлить восточного соседа, чтобы избежать украинского сценария.

Российский политолог назвал три вещи, которые Кремль не потерпит со стороны Беларуси
— Я понимаю, что приехать из Москвы и давать советы – это крайне неблагодарное занятие, — отметил на конференции «Беларусь и регион» в Минске московский политолог Александр Сытин. — И тем не менее я хотел бы рассказать, чего Кремль не потерпит со стороны Беларуси и что вашей стране делать, чтобы не оказаться жертвой российской агрессии.

Во-первых, Беларусь не должна предпринимать какие-либо репрессии и запреты в адрес русского языка, считает политолог.

— Хотя Беларусь и не проявляет к этому тенденций, но это надо помнить. Это было ошибкой Украины. У них, в Кремле, какой-то тумблер стоит, они на этом помешены, они считают, что до тех пор, пока в странах постсоветского пространства так или иначе пользуются русским языком, они остаются русским миром (читай, бывшим советским). Поэтому устраивать какие-то мероприятия, говорить о том, что русский язык надо изжить – вот это делать точно не стоит, — предупреждает Александр Сытин.

Второе, чего не потерпит Россия, это откровенного дрейфа со стороны Беларуси в сторону НАТО.

— Что касается Украины, то тут много звучит разговоров русских «не потерпим-не позволим», но где-то внутренне они уже понимают, что это неизбежно. Последняя надежда у них состоит в том, что НАТО само не примет Украину, потому что Украина завязана в вооруженном конфликте и имеет территориальные споры в виде Крыма, — отмечает политолог.

И третье, что не стоит делать Беларуси — это резких шагов в сторону Запада. Именно «резких», подчеркивает Александр Сытин.

— Что касается дрейфа в сторону Западу, то тут не надо начинать с политики. Все надо делать очень осторожно. Потому что сразу же поднимется вой Москвы, что Беларусь уходит из союзного государства, — отмечает политолог. — А вот то, что нужно было бы делать, но, к сожалению, режим Лукашенко этого делать не может в силу своей крайней негибкости, это исподволь проводить реформы, которые превратили бы Беларусь из постсоветского государства в государство, которое потом, когда-нибудь, можно было бы интегрировать в Европу.


По нынешней ситуации такая интеграция невозможна. Но думать об этом нужно уже сегодня.

— Все, что касается предпринимательской свободы, гражданского права и тому подобных вещей, которые на поверхности не выглядят антироссийскими и антирусскими, но тем не менее готовят страну к серьезному переходу, — вот этим стоило бы заняться, — считает Александр Сытин.

И советует не забывать, что в Москве очень ревностно относятся к любым шагам Беларуси.

— Является ли Россия угрозой для Беларуси? Да, является. Потому что в мозгах Кремля – это единая советская территория. Им так удобно мыслить, и ожидать каких-то перемен в этом мышлении и в этой политике не приходится, — предупреждает Александр Сытин.   

Источник: "Солидарность"
20:55 03/06/2019
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