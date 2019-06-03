Новый посол РФ Мезенцев прибыл в Минск, где его уже ждут «подарки».





После стремительной отставки Бабича и столь же стремительного назначения Мезенцева любители «глубинной интеграции» повторяли заклинание о выигрыше Кремля и продолжении того же курса новым послом. Пророссийские телеграм-каналы распространяли конспирологию о размене «оставка Бабича» — «глубинная интеграция», пытаясь сохранить хорошую мину при плохой игре. Получивший роль либерального вестника интеграции Венедиктов обещал интеграцию через обольщение. «Минский диалог» полным составом свозили в Москву, пообщаться с небожителями из РСМД и прочими источниками русской дипломатической мысли. Казалось бы, наступает временное замирение и торжество дипломатии.





Полного замирения, правда, не вышло, поскольку еще до отставки Бабича случился инцидент с грязной нефтью, в котором, конечно же, Беларусь и Россия рассматривают ущерб очень по-разному, кроме того, российское государство вовсе не стремится платить за «косяки» «Транснефти». Руководству Беларуси эти тонкости отношений государства с монополиями не очень интересны. Неприятность с нефтью приключилась через два дня после того, как Медведев заявил о передаче «беларусским друзьям» предложений по интеграции (17 и 19 апреля соответственно). Похоже, на саммите в Нур-Султане общение было далеко от теплого и дружественного, и интеграционный рубеж был снова отодвинут, теперь на 21 июня.





В итоге кремлевские безбашенные мамковеды в Телеграме раскрыли очередной «инсайд» о будущем устройстве союзного государства и месте в нем Лукашенко, а также о дальнейшем охлаждении отношений между главами двух стран. Не был забыт и арест Втюрина как часть конфликта. Кроме телеграм-каналов этот «инсайд» отыграли связанные с Володиным Дни.ру, отличающиеся особой «любовью» к Лукашенко. Здесь сумели написать текст, из которого следовало, что новая должность «батьки» была объявлена на беларусском телевидении. Внезапную активность в распространении этой информации проявили несколько украинских медиа с интересными аффилиациями. Как известно, в правящих кругах Беларуси за Телеграмом следят, так что можно быть уверенными, что послание было доставлено по назначению — маленькая победоносная война продолжается.





Одновременно «добрый полицейский» Венедиктов делится своими инсайдами — о том, что Кремль еще не определился, поддерживать ли Лукашенко на выборах 2020, и серьезном настрое на глубинную интеграцию в Кремле, который видит ее как историческую и геополитическую неизбежность. Другому источнику он же говорит о том, что интеграция — это «вопрос стиля и скорости», и что в Администрации Президента РФ к интеграции относятся бережно. Возможно, на такой информированности о будущей интеграционной стилистике сказалась близость к Г.Рапоте на союзном Медиафоруме в Бресте, где Венедиктов был модератором. По странному стечению обстоятельств, брестский медиафорум совпал с Медиафорумом во Львове, где собирались опасные вольнодумцы, и куда «правильным» российским и беларусским журналистам ехать никак не следовало.





В это время гораздо более широкий круг российских СМИ активно обсуждает возможные изменения в беларусской Конституции, которые уже были анонсированы несколько раз за последние полгода, и создают ожидания изменения Основного закона под «союзное государство», в частности, под принятие конституционного акта, который должен завершить этот процесс. Похоже, о каких именно изменениях идет речь, не знает пока никто, и за бравурными заявлениями проскакивают опасения о том, что модернизация Конституции может и вовсе пойти вразрез с планами форсированного слияния, и дать больше шансов сохранить суверенитет. Например, отмена смертной казни или хотя бы мораторий фактически приведет Беларусь в Совет Европы, и поможет открыть шире двери в ЕС.





Новый посол, хоть и может оказаться приятным во всех отношениях, и даже знает, что страна, в которую он приехал, правильно называется Беларусь, а не Белоруссия, приезжает к довольно расстроенным делам.





Кроме того, в наследство Мезенцеву достались патриоты Русского мира, которые призваны изображать общественную поддержку интеграции.





Так, КСОРС при посольстве РФ уже успел провести очередной форум и принять резолюцию, в которой просят денег на поддержку работы пропагандистских сайтов (в том числе двух сайтов под руководством главы КСОРС Геращенко, того самого, который борьбу с бчб-флагом сделал личным крестовым походом), требуют прекратить беларусизацию, предлагают и дальше переписывать беларусскую историю по российским клише, и взывают о поддержке ЛДНР. Данный документ висит на сайте посольства РФ в Беларуси. В этой же резолюции предлагается открыть отделения Россотрудничества еще в нескольких городах Беларуси. Кстати, привезенный Бабичем Клинцевич-младший не только остался первым секретарем посольства, но и исполняет обязанности главы Россотрудничества в Беларуси.





Еще одной головной болью для посла может стать так называемая Гражданская Инициатива Союз, которую сколотили люди гибридной, но имперской идеологии — национал-коммунист Сергей Бабурин, западнорусист-коммунист Лев Криштапович, и правые националисты с неонацистским прошлым Сергей Лущ (Румол), Алексей Кочетков и Вячеслав Бышок (Народная Дипломатия, Бдительность, CIS-EMO). Своей задачей ГИ Союз ставит продавливание конституционного акта Союзного государства. Его главные действующие лица активны в продвижении переписывания истории на официальном уровне под эгидой СГ, а пока, в порядке собственной инициативы, поддержанной российскими деньгами, издали большое количество псевдонаучных трудов по беларусской истории, которые активно распространяют по библиотекам приграничных районов России и Беларуси.





На свой третий форум в Минске они привезли зачем-то известного блюстителя нравственности Милонова, который пугал беларусов Кока-Колой и Макдональдсом. Кроме Милонова там была и более серьезная публика — Гаврилов, отвечающий в Думе РФ за гражданское общество, и Земцов — ответственный за «Бессмертный полк». Еще в Минск привезли представителей Смоленской, Брянской и Псковской областей. Видимо, трансграничный проект по влиянию с центром в Смоленске хотелось бы расширить, в том числе, финансово, на Псковскую и Брянскую области, «закрыв» таким образом всю приграничную территорию с Россией.





Отметился там и «Лукойл» — представитель этой транснациональной компании рассуждал о правильности беларусской социальной модели, сохранившей советский опыт. Интересно, каково было финансовое участие «Лукойла» в проведении форума. Данный форум также породил резолюцию, в которой борьба с беларускостью, спрятанная за интеграционные фразы, занимает центральное место.









Интересно, что после серии статей в беларуcских СМИ о роли главных действующих лиц ГИ Союз в организации «русской весны» в Крыму и на Донбассе, организации сети российского влияния в Беларуси, а также их убеждениях о необходимости фактического поглощения Беларуси Россией, «союзники» теперь говорят, что «мы — настоящие гаранты суверенитета Беларуси и охраняем ее от поползновений Запада».





Есть, однако, основания полагать, что в «поползновения Запада» в отношении независимости Беларуси верят только в России и связанных с ней кругах. А вот попытки ползучей аннексии со стороны России и ее довольно грубо действующие участники очевидны, что создает определенные дипломатические проблемы.





Вопрос в том, захочет ли и сможет ли новый посол России сменить стиль после неудавшегося блиц-крига предыдущего коллеги, и отстроиться от совсем одиозных фигур и инициатив.