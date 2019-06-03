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Белорусские добровольцы обратились к Зеленскому с просьбой дать им украинское гражданство

Предыдущий президент Украины обещал это сделать еще в 2014 году.

Белорусы, принимающие участие в войне на Донбассе, обратились к президенту Украины Владимира Зеленского с просьбой предоставить им гражданство Украины.

Об этом они заявили в видеообращении, записанном в рамках акции #ПаспортДобровольцю, сообщает «Белсат».


«Многие из наших ребят сейчас ранены, требует лечения. Они не имеют юридической защиты, права на юридическую помощь. Я считаю, что это, как минимум, позорно для государства, которое мы приехали защищать», - сказал Ян Мельников, боец ​​тактической группы «Беларусь», который принимает участие в конфликте с 2014 года.

Добровольцы утверждают: предыдущий президент Петр Порошенко, «не выполнил свои обещание». Как известно, Порошенко еще в конце 2014-го заявлял о намерении выдать гражданством всем иностранцам, которые воюют за Украину, но этого не случилось.

4 июня ветераны боевых действий планируют выйти на акцию к Администрации президента в Киеве. Организаторы акции - Национальный корпус под руководством нардепа Андрея Билецкого и ряд ветеранских движений - добиваются от Зеленский подписания указа, который упростит процедуру получения украинского паспорта иностранными добровольцами.

Соответствующий законопроект был утвержден Верховной Радой в первом чтении прошлой осенью, но второго чтения так и не произошло.

Источник: КА belsat.eu
18:09 03/06/2019
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