Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Выборы-2019 Изменение Конституции Продуктовые войны Куропаты Беларусь-Россия Убийство Павла Шеремета

Токаев рассказал, как при Назарбаеве не допустил в Казахстане "цветной революции"

Касым-Жомарт Токаев в интервью программе "Вести недели" на телеканале "Россия" рассказал об ультиматуме, который он поставил Нурсултану Назарбаеву, работая на посту главы правительства страны

По словам президента, это произошло еще в конце 2001 года. Тогда был организован кворум, куда вошли молодые люди, практически все сотрудники правительства, министерств, ведомств.

"Без моего ведома они занялись политикой, сказали, что нам нужны глубокие демократические преобразования, то есть по сути дела, это была попытка, выражаясь современным языком, "цветной революции", на мой взгляд", - поведал Токаев.

Услышав о этом, Токаев поставил ультиматум Назарбаеву.

"Я сказал: "Или я, или эти молодые люди. Если президент не примет решение об их отставке, то в отставку уйду я сам". Президент на тот период времени согласился со мной, отправил в отставку этих молодых людей", - рассказал Токаев.



Источник: nur.kz
18:02 03/06/2019
Поделиться



Последние известия



ссылки по теме
Выборы в Казахстане: транзит must go on
Корзина продуктов и клюшка: какими подарками обменялись Лукашенко и Токаев
Токаев наградил Лукашенко орденом


Блоги
Александр Федута
Падение «маршала Победы»
Игорь Драко
Конституция, Союзное государство и семья Лукашенко
Валерий Щукин
Министр Шуневич покусился на независимость судов
Анатолий Лебедько
ПРАНАС
Петр Рудковский
Хто корміць "правых папулістаў"?


Особое мнение


© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё