Споткнулся... Сергей Калякин ближайший месяц проведет в гипсе





-- Все случилось в пятницу, -- рассказал Сергей Калякин «Белорусскому партизану». – Практически на ровной дороге! Споткнулся, ступня неудачно подвернулась и в итоге -- перелом пятой плюсневой кости. Слава Богу, обошлось без смещения. Но зато теперь вот с костылями… Врачи сказали – на месяц.





А там нужно будет смотреть, что и как. Через десять дней сказали явиться на повторный снимок – нужно контролировать, срастается ли там все и если да, то правильно ли идет процесс.





-- Прошу прощения за вопрос: все случилось на трезвую голову?





-- Да. Причем когда ногу подвернул, я даже сам пошел! Решил, что поболит и пройдет. Даже и мысли не было, что там перелом! И к врачу не сразу обратился – отправился домой. А утром встал, смотрю, нога опухла. Поехал в приемный покой шестой клиники, там сделали снимок и сказали: все, парень, гипс! Причем в больницу я еще приехал на машине, за рулем. А обратно уже все…





Страшного, конечно, ничего нет, но неприятно! Лето идет, планировалось много различных мероприятий… А я передвигаюсь с большим трудом… Ну вот через десять дней нужно будет как-то выбираться в поликлинику на снимок, а это проблема! Туда же как-то добраться нужно!









-- Мне кажется, это в первые дни с гипсом – шок, растерянность, что и как. А через пару дней привыкнете к новой действительности, начнете бегать…





-- Я понимаю, что привыкну, но все равно тяжеловато. Вес-то у меня не маленький, и на костылях по ступенькам перемещаться – то еще удовольствие! Но, надеюсь, все будет хорошо! Это, конечно, не самое страшное, что может быть в жизни! Переживем! Без трудностей трудно жить…





-- Здоровья вам, Сергей Иванович!





-- Спасибо!