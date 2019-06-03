Брестское противостояние: сразу три суда над противниками АКБ

"кормление голубей" в Бресте, архивное фото





Правозащитник «Весны» Владимир Величкин сообщает в фейсбуке о том, что сегодня в Бресте ожидаются три суда над экологическими активистами:





"Найди время, чтобы поддержать брестских экоактивистов: сегодня, в понедельник, 3 июня, с утра ждем, пока привезут на расправу блогера Сергея Петрухина, а потом по плану: в 16:00 - суд Брестского района намерен наказать Эдуарда Силицкого за участие в протестах против завода АКБ, а во вторник, 4 июня, в 10:00, суд Ленинского района г. Бреста будет наказывать недовольного заводом Евгения Савчука"









Напомним, во время традиционного воскресного шествия противников аккумуляторного завода в Бресте на пересечении ул. Советской и Маяковского был неожиданно задержан блогер Сергей Петрухин. Два человека в камуфляже затолкали его в втамабиль и увезли в неизвестном направлении.





При похищении присутствовал исполняющий обязанности начальника Ленинского РОВД Бреста Николай Самосюк. Случайно свидетелями происшествия стали журналисты New York Times, которые готовят материал о противостоянии брестчан с заводом АКБ и властями.









Позже блогер успел сообщить, что был составлен протокол по ст 17.1 КоАП (мелкое хулиганство), а его до суда поместили в изолятор временного содержания.



