Трамп в Великобритании: оскорбил мэра Лондона и встретился с королевой
Президент США Дональд Трамп перед посадкой своего самолета в лондонском аэропорту назвал неудачником мэра британской столицы Садика Хана, который неоднократно выступал с критикой американского лидера.
«Садик Хан, который во всех отношениях плохо работает на посту мэра Лондона, проявил глупую недоброжелательность в отношении прибывающего с визитом президента Соединенных Штатов, без сомнения, самого важного союзника Соединенного Королевства. Он – отмороженный неудачник, который должен сконцентрировать внимание на преступности в Лондоне, а не на мне», – написал Трамп в Twitter.
При этом президент США повторил, что мэр Лондона Садик Хан напоминает ему еще одного его критика – мэра Нью-Йорка Билла де Блазио, с той разницей, что Хан ниже ростом.
«Я очень хочу стать большим другом Соединенного Королевства и с большим нетерпением ожидаю визита», – добавил Трамп (уточнив, что пишет твит в то время, как его самолет заходит на посадку в лондонском аэропорту Станстед).
Трамп вместе с первой леди Меланьей гнсколько часов назад прибыл в Великобританию с государственным визитом и уже успел встретиться с королевой Великобритании Елизаветой II, о чем сообщает CNN.
Это первый официальный прием Трампа в двухдневном официальном визите в Соединенное Королевство.
Принц Чарльз сопровождал Трампа на западную террасу дворца, президент радостно поприветствовал улыбающуюся королеву.
Президент и его супруга Меланья Трамп будут присутствовать на обеде с королевой, пишет gazeta.ru
Противники политики, проводимой президентом США, запланировали массовые акции протеста в Лондоне. Ожидается, что на улицы британской столицы выйдет до четверти миллиона активистов, а в воздух, как и во время прошлогоднего визита, будет поднята шестиметровая надувная фигура «Трамп-беби», которая изображает американского лидера в виде озлобленного ребенка в подгузнике и с мобильным телефоном в руках.
К числу тех, кто критикует политику Трампа и считает, что нынешнего президента США не надо было приглашать в Великобританию с государственным визитом, принадлежит и мэр Лондона лейборист Садик Хан, накануне сравнивший риторику Трампа и европейских правых политиков с риторикой фашистов, и глава Лейбористской партии Джереми Корбин, отказавшийся от приглашения на банкет по случаю визита, отмечает vz.ru
"Белорусский партизан"
14:47 03/06/2019