Садик Хан, который во всех отношениях плохо работает на посту мэра Лондона, проявил глупую недоброжелательность в отношении прибывающего с визитом президента Соединенных Штатов, без сомнения, самого важного союзника Соединенного Королевства. Он – отмороженный неудачник, который должен сконцентрировать внимание на преступности в Лондоне, а не на мне», – , который во всех отношениях плохо работает на посту мэра Лондона, проявил глупую недоброжелательность в отношении прибывающего с визитом президента Соединенных Штатов, без сомнения, самого важного союзника Соединенного Королевства. Он – отмороженный неудачник, который должен сконцентрировать внимание на преступности в Лондоне, а не на мне», – написал Трамп в Twitter.





Билла де Блазио, с той разницей, что Хан ниже ростом. При этом президент США повторил , что мэр Лондона Садик Хан напоминает ему еще одного его критика – мэра Нью-Йорка, с той разницей, что Хан ниже ростом.





«Я очень хочу стать большим другом Соединенного Королевства и с большим нетерпением ожидаю визита», – добавил Трамп (уточнив, что пишет твит в то время, как его самолет заходит на посадку в лондонском аэропорту Станстед).









Трамп вместе с первой леди Меланьей гнсколько часов назад прибыл в Великобританию с государственным визитом и уже успел встретиться с королевой Великобритании Елизаветой II, о чем сообщает CNN.



Это первый официальный прием Трампа в двухдневном официальном визите в Соединенное Королевство.

Принц Чарльз сопровождал Трампа на западную террасу дворца, президент радостно поприветствовал улыбающуюся королеву.



Президент и его супруга Меланья Трамп будут присутствовать на обеде с королевой, пишет gazeta.ru



Противники политики, проводимой президентом США, запланировали массовые акции протеста в Лондоне. Ожидается, что на улицы британской столицы выйдет до четверти миллиона активистов, а в воздух, как и во время прошлогоднего визита, будет поднята шестиметровая надувная фигура «Трамп-беби», которая изображает американского лидера в виде озлобленного ребенка в подгузнике и с мобильным телефоном в руках.









К числу тех, кто критикует политику Трампа и считает, что нынешнего президента США не надо было приглашать в Великобританию с государственным визитом, принадлежит и мэр Лондона лейборист Садик Хан, накануне сравнивший риторику Трампа и европейских правых политиков с риторикой фашистов, и глава Лейбористской партии Джереми Корбин, отказавшийся от приглашения на банкет по случаю визита, отмечает vz.ru



