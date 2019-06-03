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Интересный поворот: Кучма снова будет представлять Украину в Минске

В понедельник, 3 июня, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что бывший глава страны (1994-2005) Леонид Кучма вновь будет представлять Украине в трехсторонней контактной группе.


По словам Зеленского, заседание в Минске состоится уже в среду, 5 июня.

Зеленский подчеркнул, что у Украины есть конкретные предложения, которые 5 июня будут озвучены. "У нашей группы уже есть конкретные предложения. У нас нет многих лет для прекращения войны. И я бы хотел, чтобы эти предложения были с понятными сроками выполнения того или иного пункта", - сказал глава Украины.

"Я встречался с нашими партнерами из США, Франции, Германии, других стран Евросоюза. Мы обсуждали очень важный для каждого украинца вопрос - вопрос войны на Донбассе. У нас есть общая позиция - это восстановление наших переговоров по Донбассу в Нормандском формате и разблокировка Минского процесса", - добавил Зеленский.


При этом сам Кучма рассказал, что "не мог не согласиться с таким предложением". "Я всегда привык в своей жизни принимать решения и выполнять их. Встреча с президентом показала, что у меня есть такая возможность - сделать свой взнос. ... Я говорил, что не могу работать свадебным генералом. Сегодня есть возможность работать на благо Украины", - заявил Кучма.

Источник: strana.ua
13:42 03/06/2019
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