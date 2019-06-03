



Священнику сообщили, что задержание касается его интервью для Белсата во время "Чернобыльского шляха" 26 апреля.





Как стало известно правозащитникам , отца Викентия отвезли в РУВД Фрунзенского района Минска. Причина задержания - проведение судебно-психиатрической экспертизы.





Примерно через полтора часа Ковалькова отпустили.









Ранее сообщалось, что Ковалькову для ознакомления присылали протокол об административном правонарушении по ст 23.34 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии).





А 29 мая суд Центрального района Минска отложил административный процесс над Виктором Ковальковым по еще одному протоколу. 7 апреля он провел молебен в защиту Куропат около кафедрального собора в Минске.