Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Выборы-2019 Изменение Конституции Продуктовые войны Куропаты Беларусь-Россия Убийство Павла Шеремета

Силовики против священника: задержали то ли за интервью, то ли для экспертизы

Сотрудники Первомайского РУВД Минска примерно в 11-30 3 июня задержали в своем доме Виктора Ковалькова (отца Викентия).


Священнику сообщили, что задержание касается его интервью для Белсата во время "Чернобыльского шляха" 26 апреля.

Как стало известно правозащитникам, отца Викентия отвезли в РУВД Фрунзенского района Минска. Причина задержания - проведение судебно-психиатрической экспертизы.

Примерно через полтора часа Ковалькова отпустили.


Ранее сообщалось, что Ковалькову для ознакомления присылали протокол об административном правонарушении по ст 23.34 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии).

А 29 мая суд Центрального района Минска отложил административный процесс над Виктором Ковальковым по еще одному протоколу. 7 апреля он провел молебен в защиту Куропат около кафедрального собора в Минске.

Источник:
13:34 03/06/2019
Поделиться



Последние известия



ссылки по теме
"Дай волю Шуневичу - и то, что произошло с цыганами, может произойти со всеми белорусами"
В цыганском поселке после омоновской облавы умерла женщина. Сегодня ее хоронят
Скотская власть: задерживали как террориста, наказали за "мелкое хулиганство"


Блоги
Александр Федута
Падение «маршала Победы»
Игорь Драко
Конституция, Союзное государство и семья Лукашенко
Валерий Щукин
Министр Шуневич покусился на независимость судов
Анатолий Лебедько
ПРАНАС
Петр Рудковский
Хто корміць "правых папулістаў"?


Особое мнение


© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё