Алексиевич рассказала о белорусском Зеленском

Светлана Алексиевич в интервью "Я вижу несколько человек, но я не назову их фамилий, так как это опасно для них", – сказалав интервью Белсат





- Светлана, следите ли вы за политическими событиями? Какое из событий вас удивило в последнее время?





- Конечно, Куропаты… То, как вытаскивали «крыжы». Представить себе, что в христианской стране это возможно… Это был такой уникальный памятник народный. Я много езжу по миру – ничего подобного я не видела. И вот это сделать… Мне казалось, что это какой-то очень плохой знак.





- А из международных событий? То, что происходит и в мире, и также сказывается на нас.





- Самое большое потрясение – это Трамп. Нам всегда казалось, что Америка – это очень сильная, непоколебимая демократия, и что такое невозможно. Но видно, этот коммунизм, которым я занималась 40 лет… Повсеместно произошел некий разврат людей. Коммунизм очень медленно умирает и очень опасно умирает, и никто из нас не знает, как надолго это и чем может кончиться. Это опасно всем, вплоть до фашизма.





- То, что мы сейчас наблюдаем в постсоветских странах… Украина выбрала Зеленского, в Армении победил Пашинян… То есть постепенно назревает волна новых лидеров. Действительно ли мы созрели, дожили до того, что управлять нашими странами начнут люди с абсолютно новым опытом, без опыта страха и тоталитаризма, которые взрослели уже после развала Советского союза?





- У меня есть надежда, что придет новое поколение, поколение молодых политиков, люди, у которых уже не только ракеты и подводные лодки в голове, которые совершенно иначе представляют мир, взаимоотношения между людьми и понимают, что действительно опасно сегодня для людей.





Ведь мы видим, насколько очевидно, что начинается экологическая история, и именно природа будет главным нашим оппонентом в этой жизни. Поэтому жалко только, что Беларусь не будет той страной, мне так кажется, в которой появится свой Зеленский быстро. Этого Зеленского мы все должны выращивать, ждать.





- А видите ли вы какие-то ростки? Есть ли среди тех, кто сейчас работает на независимую Беларусь, кто-то, кто имеет задатки на нашего Зеленского?





- Я думаю, про это опасно сегодня говорить, поскольку наша власть уничтожит этого человека. Да, я вижу несколько людей, но я не назову их фамилии, поскольку это опасно для них.









- К сожалению, страх – это существенная эмоция, которой руководствуются беларусы. Еще в 2014-м году вы написали эссе «Коллективный Путин». Мол, Путин живет в каждом из нас. Даже если бы он не выиграл, он и так есть. Изменилось ли что-то за эти годы? В какую сторону идем мы как люди, как народ?





- Знаете, мне кажется… Иногда, как у всех, бывают минуты отчаяния… Но мне кажется, что все-таки на стороне добра все больше людей. Их гораздо больше, чем мы себе представляем. Нам кажется, что ничего не происходит, что это недвижимо.





Чем дальше идет время, тем больше у меня появляется уверенность, что происходит какое-то накопление у людей. Они ездят, они смотрят – вот тебе Пашинян, вот тебе Зеленский. Это не проходит бесследно. Это такие знаки, что я даже не могу понять, совершенно будучи далека от политики, как этого не видят те, кто находится в большой политике: тот же Путин, тот же Лукашенко.