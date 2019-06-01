Шовинисту Бабурину оказали в Минске радушный прием на самом верху

Известный своими шовинистическими взглядами российский политик пару дней назад встретился в Минске с самыми приближенными к Лукашенко людьми - управляющим делами президента "серым кардиналом" Виктором Шейманом и главой Администрации Натальей Кочановой.





Бабурин познакомил Шеймана с российским бизнесменом Андреем Гайдамакой, который 15 лет был вице-президентом «Лукойла», а сейчас работает в банковской сфере.





без внесения изменений в Основные законы Беларуси и России реальная интеграция, реальное объединение наших республик невозможны», -- заявил он. А еще Бабурин прокомментировал новость о предстоящем изменении белорусской Конституции. « Недавнее заявление Александра Лукашенко о подготовке новой Конституции Беларуси должно обнадеживать:», -- заявил он.





«Виктор Владимирович в разные времена назначался президентом на различные государственные должности, но всегда оставался и остается его самым доверенным лицом и надежным сподвижником, -- прокомментировал Бабурин встречу с чиновником, которого подозревают в причастности к громким исчезновениям Юрия Захаренко, Виктора Гончара, Анатолия Красовского и Дмитрия Завадского. -- Говорили о различных сторонах российско-белорусских отношений, но особенно интересный разговор пошел после того, как я представил собеседнику своего спутника, видного российского бизнесмена Гайдамака. Речь пошла о серьезной экономике.





Но поскольку мне пора было поспешить на встречу с главой Администрации президента, то я оставил их вдвоем.

Если с Виктором Шейманом товарищеские отношения связывают нас более двух десятилетий, то с главой Администрации президента Беларуси Натальей Кочановой я только знакомился. А ведь ныне именно она -- начальник генерального штаба белорусского лидера.





Разговор с Наталией Ивановной был дружески обстоятельный, долгий. Передал ей ряд документов на имя главы государства, рассказал о гражданской инициативе «Союз».









Кстати, о белорусско-российской гражданской инициативе «Союз» . Она была создана несколько лет назад как добровольное объединение граждан и юридических лиц Республики Беларусь и Российской Федерации для совместной деятельности, направленной на укрепление "союзного государства" Беларуси и России.





Сопредседателями «Союза» являются глава партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин, главный редактор сайта «Телескоп», член ЦК КПБ Лев Криштапович, председатель правления Ассоциации «Содействие интеграции, международному социально-культурному и деловому сотрудничеству» Сергей Лущ и политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.





31 мая Минске прошел Третий Межгосударственный форум инициативы «Союз», тема которого звучала довольно вызывающе: «Территория Союзного государства как единое историческое, образовательное и информационное пространство».





На мероприятии присутствовали депутаты, представители некоторых политических партий и общественных организаций, дипломаты. Открывали мероприятие Временный поверенный в делах России в Беларуси Владимир Андреев и председатель Комитета Госдумы России по развитию гражданского общества, председатель Межпарламентской ассамблеи православия Сергей Гаврилов.





В Доме Москвы, где проходил форум, было замечено немало известных персон: например, приехал четырехкратный Олимпийский чемпион по биатлону, легенда советского спорта и бизнесмен Александр Тихонов. Почти 12 лет назад ему было предъявлено обвинение в соучастии в подготовке покушения на губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. Тихонов своей вины не признал, но суд признал его виновным и приговорил к трем годам лишения свободы. Правда, он был освобожден по амнистии.





Были экс-депутаты Палаты представителей Сергей Заболотец, Геннадий Дылевский, Владимир Ворошнин, экс-глава Конституционного суда Григорий Василевич.

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Правда, Сергей Бабурин отметил, что уровень депутатов, которые представляли белорусский парламент, был гораздо ниже уровня приехавших в Минск депутатов Госдумы РФ.





Звучали на форуме и довольно резкие высказывания. Например, вот цитата из выступления депутата Государственной думы РФ одиозного Виталия Милонова:





«Надо четко посмотреть правде в глаза: когда было объявлено о стремлении воссоединить наши народы — мы жили в реалиях разрушенной страны, когда для большинства людей на их глазах было совершено предательство. Вопреки воле народа трое политических проходимцев подписали на своем бандитском соборе акт, уничтожающий нашу общую страну.





Сейчас выросло новое поколение людей, которое декларирует свою удаленность от идеологии, прекрасно следуя ленинскому принципу, что политика — концентрированное выражение экономики. Мы обязаны начать формулировать новый ценностный набор, который будет понятен для нормального человека живущего в Гомеле, Бресте, Москве. Не только в приграничных территориях, а по всей стране в России и Беларуси.





Над нами летают не только спутники-шпионы, над нами летает символический белогривый падальщик, который ждет, когда кто-то ослабнет, чтобы съесть человека, уничтожить страну, общество. Они летали 20 лет над несчастной Украиной, теперь они ждут своего часа, базируют свою идеологию на индивидуализме, похоти, на жажде моментальной наживы — это не ценности белорусского и русского народа, но они именно это предлагают: то что предлагали их дедушки.





«Русский человек, сдавайся, подними руки вверх и тебя будет ждать Макдоналдс, Кока-кола и ценности западного общества», — это перефразированные фашистские листовки 75-летней давности. Я очень хочу, чтобы движение объединения России и Беларуси, основанное на единстве народа, стало новым вектором в мировой политике».









итоговой резолюции форума предлагается издать учебник истории так называемого Союзного государства, а также отменить роуминг меду странами.





В Минске Бабурин также навестил в госпитале МВД бывшего депутата Палаты Представителей, генерала Бориса Биккинина.





«Узнал о серьезной болезни нашего старшего единомышленники и соратника генерала, депутата Бориса Степановича Биккинина. Конечно, накануне официальных встреч и заседаний поехал проведать, -- рассказал Бабурин. -- Борис Степанович, с которым мы были вместе и в парламентских дебатах, и под натовскими обстрелами на территории Югославии весной 1999 года, был демонстративно бодр и весел. Говорили о разном, только не о его болячках. Бог ему в помощь!»





Сергей Бабурин остался доволен визитом в Беларусь.





"Во время официальных встреч я не обсуждал вопросов изменения белорусской Конституции, -- рассказал Сергей Бабурин «Белорусскому партизану». – Но я действительно считаю, что без изменения основных законов Беларуси и России нам не достичь глубокой интеграции. И эту свою позицию я объясняю должностным лицам уже 19 лет. И очень надеюсь, что эти изменения все-таки произойдут.





Применительно к российской Конституции то, что касается интеграции, изменения в Конституцию можно вносить без созыва конституционного собрания – просто через поправки в Основной закон, принимаемые федеральным собранием и ратифицируемые субъектами федерации. В Беларуси есть свой механизм, тоже довольно простой. Но будет ли это сделано – покажет самое ближайшее будущее.





Доволен ли я визитом в Минск? Программа минимум выполнена. Форум, я считаю, прошел достойно. Жаль, что не все депутаты белорусского парламента, которые изначально планировали быть, пришли. Почему так случилось – я не знаю, улетел в тот же день.





Но я убедился, что наша гражданская инициатива «Союз» действительно работает в интересах Беларуси и России и не направлена против третьих стран, как это не пытается изобразить Польша. В итоговой резолюции тоже все изложено предельно конкретно, чтобы мы, наконец, от слов перешли к реальным шагам в сфере образования, культуры, информационного пространства.





И дай Бог, чтобы нас услышали! Ведь наша инициатива отличается от государственных структур как рез тем, что мы не принимаем каких-то обязательных для кого-то решений, мы лишь предлагаем, привлекаем внимание к проблемам и озвучиваем варианты решения этих проблем. Важно, чтобы как раз на варианты решения проблем обратили внимание на государственном уровне.









Об этом я и проинформировал тех, с кем у меня были официальные встречи".