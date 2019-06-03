Никаких критичных проблем в отношениях России и Беларуси по большому счету не существует, а все неизбежные споры в экономической и финансовой сферах будут со временем решены. Такую оценку нынешнему состоянию двусторонних связей в интервью « Известиям » дал новый посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев.





Дипломат также рассказал на какой стадии находится процесс интеграции в рамках "союзного государства".





— Если посмотреть на вашу карьеру, то географически вы всегда были ближе к восточным рубежам России: губернаторство в Иркутской области, пост генсека ШОС, в Совете Федерации вы представляли Сахалин. Как и в связи с чем возникла идея перенаправить вас в Беларусь?





— В Совете Федерации я в свое время представлял еще и Иркутскую область, и в рамках моих «парламентских» обязанностей на меня, как и на многих моих коллег, возлагались и международные «заботы» - и как главы делегации Федерального Собрания в Азиатско-Тихоокеанском парламентском форуме, и как члена «группы дружбы» с ВСНП Китая и как руководителя группы по сотрудничеству Совета Федерации с сенатом Франции.





Было немало встреч с коллегами из ряда европейских стран – Германии, Польши, Литвы, Словении, Чехии и конечно из Республики Беларусь. На протяжении многих лет вхожу в координационный Совет «Петербургского диалога» (форум гражданских обществ России и Германии. – «Известия»).





Поэтому «жесткого водораздела» на Запад и Восток, которые никогда не сойдутся, как утверждал Киплинг, для меня нет. Участие в международной деятельности было и остается для меня интересным и важным делом. Так было и в период моей работы генсеком ШОС, когда вместе с многими коллегами из стран «шанхайской семьи» Организация принципиально расширила свой состав, а Республика Беларусь стала страной-наблюдателем в ШОС.





Но как председатель комитета Совфеда по экономической политике, вместе с моими коллегами, я понимал сколь значима и масштабна национальная экономическая повестка, а участие в работе по совершенствованию законодательства в этой сфере считал ответственным поручением.





— До нынешнего назначения вы не раз бывали в Беларуси в другом качестве. Какое впечатление эта страна производит на вас в чисто человеческом плане?





— В 2015 году мне выпала честь возглавить миссию наблюдателей стран-членов ШОС на выборах президента Республики Беларусь. Тогда же вместе с коллегами мы побывали на десятках избирательных участков – и в Минске, и во всех областях Беларуси.





Это стало отличной возможностью погрузиться в реальную жизнь страны, побеседовать с многими людьми. И доброй памятью о той поездке стало понимание Республики Беларусь как надежного и комфортного дома, где живут сильные и радушные люди, уважающие свою страну и ее историю.









— Наши дипломаты предпочитают не произносить вслух слово «кризис», когда речь идет о российско-белорусских отношениях. Но по факту они сейчас, мягко говоря, крайне непростые. По-вашему, в чем на данный момент заключены болевые точки в диалоге Минска и Москвы?





— Не хотел бы, чтобы журналисты и дальше «привыкали», анализируя систему отношений братских народов, больше видеть негатив, выискивать споры, преувеличивая их масштаб, и говорить о несогласии. Когда надо говорить о согласии и успехах в сфере социально-экономического взаимодействия, на десятках других направлений, есть очевидные результаты сотрудничества регионов.





Потенциал Договора о создании "союзного государства" Беларуси и России, двадцатилетие которого будет отмечаться в этом году, огромен. Важно говорить о том, что всем нам следует сделать, чтобы этот потенциал полнообъемно реализовывался в соответствии с замыслами президента России Владимира Путина и президента Республики Беларусь Александра Лукашенко.





Большая практическая совместная работа и ее значение несоизмеримо важнее попыток, как говорил один китайский мудрец, «искать черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет».





— То есть вы считаете, что в наших двусторонних отношениях даже маленького черного котенка не пробегало?





— По моему мнению, никаких черных кошек в отношениях Москвы и Минска нет и быть не должно. Это мое твердое убеждение. А если «что-то» не успели обсудить и пока не успели прийти к единому решению сегодня, то обязательно сделаем это завтра.





— А что касается претензий Москвы по поводу серых схем реэкспорта Беларусью наших нефтепродуктов и претензий Минска к нам относительного налогового маневра — это, по-вашему, обычные рабочие моменты, а не какие-то сложно решаемые проблемы?





— Считаю, что на все вопросы оперативного, тактического плана в экономической жизни - в системе отношений министерств, ведомств и представителей бизнеса - нужно смотреть через призму стратегического взаимодействия. И тогда многие вопросы будут решаться значительно быстрей и легче, чем они порой решаются сейчас.





— Россия и Беларусь являются членами ЕВРАЗЭС, который, в свою очередь сопрягается с китайским мегапроектом «Пояс и путь». Какие перспективы интеграции в рамках Большого евразийского пространства вы видите и какую роль в этом играет союзная связка Москвы и Минска?





— Практика отношений в рамках Евразийского союза подтверждает, что он состоялся, наработан авторитет и влияние в макрорегионе. Конечно, непросто взаимоувязывать национальные интересы с интересами интеграционного экономического объединения.





Понятно, что сложностей много, вопросов, которые требует шлифовки, выверенного экономического и финансового расчёта во благо пяти стран, во благо объединения в целом. Это трудоемкая, очень профессиональная, но чрезвычайно важная совместная работа. И если есть споры, то делать из этого трагедию не нужно, это не делает стороны-участницы сильнее.





Главное - видеть плюсы совместной деятельности по отношению к работе в одиночку. И здесь значимость партнерских отношений России и Республики Беларусь особая, это во многом пример практики, учет которой значим для всего ЕВРАЗЭС.





Интерес к Евразийскому союзу действительно проявляют в Китае в рамках масштабной инициативы «Один пояс - Один путь». Но мы видим, что и многие другие страны готовы выстраивать с ЕВРАЗЭС отношения также и в рамках «зон свободной торговли». Также и такое внимание, и набор предложений от многих стран в адрес Евразийского союза – серьезный показатель того, что Объединение поступательно развивается.





— В мае на встрече глав правительств двух стран было объявлено о создании рабочей группы по вопросам интеграции. На какой стадии сейчас находится интеграция России и Беларуси в рамках "союзного государства"?





— Если вспомнить встречу премьеров России и Республики Беларусь Дмитрия Медведева и Сергея Румаса, то тогда премьер Беларуси сказал о том, что 70% в наших позициях о том, как двигаться дальше, - это единство в подходах, а 30% вопросов требуют шлифовки.





Понятно, что это образная оценка ситуации, но она, по мнению белорусской стороны, характеризует качество диалога в экономической сфере и по направлению возможной интеграции в рамках "союзного государства".





Важно отметить, что заявления, сделанные главами внешнеполитических ведомств наших стран Сергеем Лавровым и Владимиром Макеем, подтвердили убежденность в том, что диалог сторон будет результативным.





Более того, как один из участников масштабной российско-белорусской конференции в Центре стратегических разработок в Москве (в 2000-х годах), посвященной этапам реализации "союзного" договора, помню ход обсуждения и аргументы сторон по формированию подходов к реализации "союзного" договора.





Прошли годы, и сегодня очевидно, что стороны ищут взаимоприемлемые решения с учетом национальных интересов – во благо граждан двух стран.









— Уже 3 июня вы официально становитесь новым послом России в Беларуси. Какое мероприятие станет для вас одним из первых на новом посту?





— Их будет немало, но одно из первых - это праздник, посвященный Дню многонациональной России. Мы очень благодарны белорусским коллегам за возможность провести на двух площадках в Минске концерты ведущих российских творческих коллективов из Москвы и Санкт-Петербурга и из регионов.





Уверен, запоминающимися для минчан, для гостей города будут выступления хора Михаила Турецкого, ждет белорусскую публику уникальная музыка Игоря Бутмана, песни Ларисы Долиной, ожидаем большое число танцевальных коллективов и хоровых ансамблей из российских регионов, Ансамбль песни и пляски Западного военного округа Министерства обороны России.





Нельзя обойтись без эмоций, что вызывают танцоры из Дагестана и Башкортостана. Мы надеемся, что этот гала-концерт в День России на белорусской земле станет еще одним подтверждением атмосферы дружбы и душевного тепла и особого характера российско-белорусских отношений.