Добро пожаловать! Бразилия открыла консульский отдел в Минске

Ранее для решения консульских вопросов надо было обращаться в дипломатическое представительство страны в Москве. Теперь это можно будет сделать в беларусской столице.





Консульский отдел будет работать с 10 до 15 часов с понедельника по четверг с перерывом с 12 до 13 часов, а в пятницу с 10 до 13 часов.





В соответствии с соглашением между Беларусью и Бразилией, визы не требуются для поездок между странами на срок до 90 дней в году. Граждане стран могут участвовать во временных деловых встречах.









Однако для осуществления деятельности, приносящей доход, включая трудовую, миссионерства, волонтерской работы, учебы, стажировок и исследований необходимо получение соответствующей визы в любом консульском учреждении принимающей страны.