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Бабурин: без изменения Конституции Союзное государство не получится

Без изменения Конституции Республики Беларусь и Конституции Российской Федерации никакого Союзного государства не получится, убежден известный российский политик Сергей Бабурин.

В конце минувшей недели президент Беларуси Александр Лукашенко анонсировал скорую конституционную реформу в стране ― речь идет либо о правках ныне действующего основного закона, либо о принятии нового варианта Конституции. 

Известный своими имперскими взглядами российский политик Сергей Бабурин в студии радио Sputnik Беларусьсравнил, какие корректировки необходимы в белорусской и российской Конституции и чем обусловлена необходимость конституционных реформ в обеих странах.

"Я давно являюсь сторонником конституционной реформы в Российской Федерации, там есть вещи, не устранив которые, мы не сможем возродить страну, это в первой главе Конституции статьи 13, 15 и еще несколько, где речь идет об очень ложной записи ― о верховенстве международных правовых норм над всеми законами, включая Конституцию РФ, и это просто разрушительная норма", ― рассказал Бабурин.


Если говорить об инициативе президента Республики Беларусь, речь идет о другом ― не об устранении недостатков, а о неких новшествах, которые сегодня отсутствуют как в белорусской, так и в российской Конституции, считает политик.

"Без изменения Конституции Республики Беларусь и Конституции Российской Федерации никакого Союзного государства не будет, потому что в наших Конституциях нет норм о том, чтобы действовали еще какие-то союзные правовые акты", ― утверждает политик.

Напомним, что в Беларуси, наоборот, все чаще обсуждается идея необходимости выхода из Союзного государства, так как оно оказалось ловушкой. 


10:06 03/06/2019
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