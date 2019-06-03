Бабурин: без изменения Конституции Союзное государство не получится

В конце минувшей недели президент Беларуси Александр Лукашенко анонсировал скорую конституционную реформу в стране ― речь идет либо о правках ныне действующего основного закона, либо о принятии нового варианта Конституции.





Известный своими имперскими взглядами российский политик Сергей Бабурин в студии радио Sputnik Беларусь сравнил, какие корректировки необходимы в белорусской и российской Конституции и чем обусловлена необходимость конституционных реформ в обеих странах.





"Я давно являюсь сторонником конституционной реформы в Российской Федерации, там есть вещи, не устранив которые, мы не сможем возродить страну, это в первой главе Конституции статьи 13, 15 и еще несколько, где речь идет об очень ложной записи ― о верховенстве международных правовых норм над всеми законами, включая Конституцию РФ, и это просто разрушительная норма", ― рассказал Бабурин.









Если говорить об инициативе президента Республики Беларусь, речь идет о другом ― не об устранении недостатков, а о неких новшествах, которые сегодня отсутствуют как в белорусской, так и в российской Конституции, считает политик.





"Без изменения Конституции Республики Беларусь и Конституции Российской Федерации никакого Союзного государства не будет, потому что в наших Конституциях нет норм о том, чтобы действовали еще какие-то союзные правовые акты", ― утверждает политик.





Напомним, что в Беларуси, наоборот, все чаще обсуждается идея необходимости выхода из Союзного государства, так как оно оказалось ловушкой.



