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В Беларуси побывала делегация Секретной службы США

На выходных Следственный комитет провел переговоры с делегацией Секретной службы США. В нее вошли сотрудники службы Ирина Гейман и Джон Ляу, а также офицер по региональной безопасности посольства США Дуайт Браун.

Секретная служба США отвечает за охрану президента и вице-президента, а также первых лиц иностранных государств на территории страны. Кроме того, она занимается расследованием преступлений в финансовой сфере: от отмывания денег до киберхищений.

Стороны обменялись опытом раскрытия киберпреступлений, в том числе тех, которые требовали сотрудничества органов нескольких стран. Была отмечена важность заключения соглашения об оказании правовой помощи, соглашения о выдаче преступников, сообщает пресс-служба СК.

09:59 03/06/2019
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