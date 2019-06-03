В Беларуси побывала делегация Секретной службы США

Секретная служба США отвечает за охрану президента и вице-президента, а также первых лиц иностранных государств на территории страны. Кроме того, она занимается расследованием преступлений в финансовой сфере: от отмывания денег до киберхищений.





Стороны обменялись опытом раскрытия киберпреступлений, в том числе тех, которые требовали сотрудничества органов нескольких стран. Была отмечена важность заключения соглашения об оказании правовой помощи, соглашения о выдаче преступников, сообщает пресс-служба СК.