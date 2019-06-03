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Саакашвили о возвращении в Грузию: Через месяц или три месяца

Экс-президент Грузии, бывший глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили в интервью ТСН заявил, что намерен вернуться в Грузию в ближайшее время.


На вопрос "Через сколько вернетесь в Грузию?" политик ответил: "Месяц или три месяца".

Саакашвили был президентом Грузии с 2004-го по 2013 год. В Грузии в июне 2018 года его заочно приговорили к шести годам тюрьмы по делу об избиении депутата парламента страны Валерия Гелашвили в 2005 году. Кроме того, он является фигурантом еще нескольких уголовных дел.

В мае 2015 года политик получил украинское гражданство , а в июле 2017-го потерял его. Тогдашний президент Украины Петр Порошенко издал соответствующий указ из-за данных, которые политик скрыл при получении украинского паспорта, в частности не упомянул, что в Грузии против него открыты уголовные дела.

В феврале 2018 года Саакашвили выдворили в Польшу как лицо, незаконно прибывшее с территории этой страны.

28 мая 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул экс-главе Одесской ОГА украинское гражданство. 


09:33 03/06/2019
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