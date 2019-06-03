Саакашвили о возвращении в Грузию: Через месяц или три месяца





На вопрос "Через сколько вернетесь в Грузию?" политик ответил: "Месяц или три месяца".





Саакашвили был президентом Грузии с 2004-го по 2013 год. В Грузии в июне 2018 года его заочно приговорили к шести годам тюрьмы по делу об избиении депутата парламента страны Валерия Гелашвили в 2005 году. Кроме того, он является фигурантом еще нескольких уголовных дел.





В мае 2015 года политик получил украинское гражданство , а в июле 2017-го потерял его. Тогдашний президент Украины Петр Порошенко издал соответствующий указ из-за данных, которые политик скрыл при получении украинского паспорта, в частности не упомянул, что в Грузии против него открыты уголовные дела.





В феврале 2018 года Саакашвили выдворили в Польшу как лицо, незаконно прибывшее с территории этой страны.





28 мая 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул экс-главе Одесской ОГА украинское гражданство.



