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США выдвинули ультиматум Евросоюзу

Соединенные Штаты выдвинули Евросоюзу ультиматум, в котором потребовали изменений действующей оборонной политики ЕС.

Американские власти хотят добиться участия компаний США, занимающихся разработками вооружений, в европейских проектах. Брюссель же выступает категорически против этого из-за боязни оказаться в «лапах» американских норм экспорта.

Издание El Pais отмечает, что Штаты намерены встретиться один на один с врагом в лице России в том случае, если европейские страны откажутся следовать планам американских властей.

В Соединенных Штатах считают, что европейские оборонный нормы предельно ограничены в рамках интеллектуальной собственности и передачи технологий, а это тормозит разработку новых вооружений.

В итоге Вашингтон поставил ультиматум: либо Евросоюз изменяет свои рестриктивные нормы, либо вооруженные силы стран будут работать каждый самостоятельно в случае, если произойдет военный конфликт.



09:30 03/06/2019
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