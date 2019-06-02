США выдвинули ультиматум Евросоюзу

Американские власти хотят добиться участия компаний США, занимающихся разработками вооружений, в европейских проектах. Брюссель же выступает категорически против этого из-за боязни оказаться в «лапах» американских норм экспорта.





Издание El Pais отмечает, что Штаты намерены встретиться один на один с врагом в лице России в том случае, если европейские страны откажутся следовать планам американских властей.





В Соединенных Штатах считают, что европейские оборонный нормы предельно ограничены в рамках интеллектуальной собственности и передачи технологий, а это тормозит разработку новых вооружений.





В итоге Вашингтон поставил ультиматум: либо Евросоюз изменяет свои рестриктивные нормы, либо вооруженные силы стран будут работать каждый самостоятельно в случае, если произойдет военный конфликт.







