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СМИ: Россия отзывает ключевых советников из Венесуэлы

Россия отозвала из Венесуэлы почти всех военных советников и специалистов, которые оказывали помощь режиму Мадуро. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Минобороны РФ.

"Кремль принял такое решение после всесторонней оценки политической и экономической устойчивости режима Мадуро, который пребывает под давлением с двух сторон  – со стороны оппозиции, которую возглавляет Хуан Гуайдо, и со стороны США и их сателлитов в Латинской Америке",  – пишет издание.
 
По информации газеты, Венесуэлу также покидает одна из основных военно-государственных корпораций РФ "Ростех". Эта компания консультировала армию Венесуэлы, в частности, относительно закупок вооружения.

Сообщается, что корпорация "Ростех" сократила штаты своего представительства всего до нескольких десятков сотрудников и второстепенных специалистов, тогда как несколько лет назад в ней работало 1000 человек.


Напомним, что массовые протесты начались в Венесуэле в ночь на 23 января. Инициатором акций протеста стал лидер оппозиции Хуана Гуайдо, который назначил себя исполняющим обязанности главы государства.

Исследователь американского центра Foreign Policy Council Стивен Бланк заявил, что Россия пытается договориться с США о свободе действий в Украине в обмен на невмешательство в события в Венесуэле.

Фокус
08:43 03/06/2019
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