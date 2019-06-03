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В США 18 лет тюрьмы получил принц-самозванец Саудовской Аравии

Мошенник погорел при попытке инвестировать в роскошный отель в Майами - его заподозрили, когда он был готов есть блюда из свинины и наняли детективов.

Энтони Жиньяк (фото - lawandcrime.com)

В США 48-летнего преступника Энтони Жиньяка, который выдавал себя за принца Саудовской Аравии Халида бен Аль-Сауда, приговорили к 18 годам лишения свободы за финансовое мошенничество. Об этом сообщает Би-Би-Си.

Сказано, что он использовал подставную личность, чтобы обманывать инвесторов. Общая сумма ущерба десятков инвесторов - более 8 млн долларов.

Согласно документам суда, Жиньяк был под арестом 11 раз за последние 30 лет. Он использовал поддельные номерные знаки и фальшивые документы для себя и своей охраны. При этом он носил традиционную саудовскую одежду, дорогие украшения и часы. Мошенник путешествовал на частных самолетах, роскошных яхтах и коллекционировал предметы роскоши.

Частные детективы довели дело до федерального суда США. Злоумышленник признал вину.

перевод news.liga.net
09:00 03/06/2019
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