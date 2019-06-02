Мэр Лондона сравнил методы Трампа с фашистскими

Как сообщает "Европейская правда" , об этом Хан написал в статье для The Guardian накануне визита американского президента в Лондон.





"Президент Дональд Трамп является лишь одним из самых вопиющих примеров растущей глобальной угрозы. Крайние правые набирают популярность во всем мире, угрожая нашим с трудом завоеванным правам и свободам и ценностям, которые определяют наши либеральные и демократические общества на протяжении более 70 лет", - написал Хан.









Хан организацию встречи Трампа с почестями во время его трехдневного пребывани в Лондоне, которое, как ожидается, спровоцирует массовые протесты в британской столице во вторник.





"Виктор Орбан в Венгрии, Маттео Сальвини в Италии, Марин Ле Пен во Франции и Найджел Фараж здесь, в Великобритании, используют те же самые слова фашистов 20-го века, чтобы заручиться поддержкой, но с новыми зловещими методами, чтобы донести свое послание. И они набирают силу и завоевывают власть и влияние в местах, где это было немыслимо всего несколько лет назад", - добавил он.