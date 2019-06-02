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Президентские выборы в Алжире отложат из-за отсутствия кандидатов

Выборы планировалось провести 4 июля.


Конституционный совет Алжира (КС) заявил, что проведение президентских выборов в Алжире 4 июля не представляется возможным. Досье обоих кандидатов, подавших заявления, были отклонены, сообщает «Аль-Хабар».
 
Новая дата выборов еще не назначена. Временный президент Абделькадер Бенсалех должен будет заново созвать избирательную комиссию.

2 апреля 82-летний Абдельазиз Бутефлика объявил об отставке на фоне массовых протестов против его решения переизбираться на пятый срок. Временным президентом был назначен спикер верхней палаты парламента Абделькадер Бенсалах. Однако отставки Бутефлики протесты не прекратились. Люди требовали ухода вех политиков, которые работали с ним. Большинство политических сил Алжира проигнорировали запланированные на июль выборы. Заявления на регистрацию подали только два малоизвестных кандидата.


Источник: reform.by
17:40 02/06/2019
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