В Бресте задержали блогера Сергея Петрухина

Блогер Сергей Петрухин днем 2 июня вел прямую трансляцию с площади Ленина в Бресте, где вновь кормили голубей в знак протеста против аккумуляторного завода. Молчаливая акция вновь прошла под музыку – на площади шел заключительный гала-концерт международного хореографического фестиваля, сообщает «Брестская газета»





По словам правозащитника Владимира Величкина, на площади было около 140 протестующих. Примерно в 12.45 они пошли по центральным улицам города, количество людей выросло до двух сотен.





Неподалеку шел, не прерывая стрим, и Сергей Петрухин. Его затолкали в машину на углу улиц Маяковского и Советской и увезли в неизвестном направлении. Скорее всего, он в Ленинском РОВД.









Сергей Петрухин известен своими видеороликами на острые социальные темы. С 2018 года вместе с блогером из Березы Александром Кабановым на YouTube-каналах «Народный репортер» и «YouTube-депутаты» освещает тему строительства под Брестом аккумуляторного завода. За свою активность блогеры неоднократно привлекались к административной ответственности. Их задерживали и штрафовали на крупные суммы. Оплачивать штрафы Петрухину и Кабанову помогают люди.





В прошлом году на Петрухина завели уголовное дело за «публичные клевету и оскорбление милиционеров». В апреле этого года суд признал его виновным и приговорил к штрафу в размере 360 базовых (9 180 рублей) в доход государства, а также обязал возместить моральный ущерб четырем потерпевшим сотрудникам милиции (в общей сложности 7 500 рублей) и расходы на адвоката. Гособвинитель просил для Петрухина два года «химии».