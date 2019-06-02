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Лидер Движения «За свободу» Юрий Губаревич принял решение участвовать в парламентских выборах

Политик намерен баллотироваться в Минске.

Напомним, что лидеры оппозиционных партий и движений давно лично не участвуют в выборах, объясняя это тем, что не рассматривают политическую кампанию как полноценную, а лишь – как возможность молодым потренироваться. В этом смысле Юрий Губаревич – исключение. На последних выборах депутатов местных советов он лично баллотировался в Мингорсовет, на парламентских выборах в 2016 году – по Калиновскому округу в Минске. 

Напомним, что Юрий Губаревич уже имеет депутатский опыт. В 2003-2007 годах он являлся депутатом Белозерского городского Совета депутатов.
 
Предварительно известно, что выборы в Палату представителей могут быть назначены на 7 ноября этого года. 

"Белорусский партизан"
12:32 02/06/2019
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