Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Выборы-2019 Изменение Конституции Продуктовые войны Куропаты Беларусь-Россия Убийство Павла Шеремета

Лукашенко пригласил президента Италии в Беларусь

По мнению президента Беларуси, сейчас между странами нет объективных препятствий для расширения сотрудничества.

Александр Лукашенко направил поздравительную телеграмму на имя президента Италии Серджио Маттареллы по случаю Дня провозглашения Итальянской Республики, сообщает пресс-служба президента Беларуси.

По мнению беларусской стороны, между Италией и Беларусью «нет объективных препятствий для еще большей активизации двусторонних контактов» и в последние годы дружеские и конструктивные отношения «существенно углубились».


Президент Беларуси выразил надежду на продолжение продуктивного диалога с президентом Италии и пригласил его посетить нашу страну.

12:16 02/06/2019
Поделиться



Последние известия



ссылки по теме
Скандальный экс-премьер Италии прошел на выборах в Европарламент
Все-таки в ДТП с туристическим автобусом в Италии есть гражданка Беларуси
Жена-белоруска это буйно даже для итальянцев


Блоги
Валерий Щукин
Министр Шуневич покусился на независимость судов
Анатолий Лебедько
ПРАНАС
Петр Рудковский
Хто корміць "правых папулістаў"?
Павел Севярынец
Беларусізуем 3000 цэркваў!
Павел Знавец
Палітычная Заява беларускіх сацыял-дэмакратаў.


Особое мнение


© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё