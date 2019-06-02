Лукашенко пригласил президента Италии в Беларусь

Александр Лукашенко направил поздравительную телеграмму на имя президента Италии Серджио Маттареллы по случаю Дня провозглашения Итальянской Республики, сообщает пресс-служба президента Беларуси.





По мнению беларусской стороны, между Италией и Беларусью «нет объективных препятствий для еще большей активизации двусторонних контактов» и в последние годы дружеские и конструктивные отношения «существенно углубились».









Президент Беларуси выразил надежду на продолжение продуктивного диалога с президентом Италии и пригласил его посетить нашу страну.