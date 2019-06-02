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Трамп призвал Великобританию покинуть ЕС "без сделки"

Если британцы не получат желаемой сделки, им следует просто уйти из ЕС, считает президент США. Он посоветовал Лондону не выплачивать ЕС долг в размере 39 млрд фунтов.


Президент США Дональд Трамп вновь вмешался в политику Великобритании и призвал Лондон в случае необходимости покинуть Евросоюз без договора. "Если они не получат того, чего они хотят, я бы ушел. Если не получаешь той сделки, какую хочешь, если ты не получаешь справедливой сделки, надо уйти", - сказал он в интервью лондонскому еженедельнику Sunday Times, обнародованном в воскресенье, 2 июня.

Трамп также посоветовал Великобритании не выплачивать Евросоюзу долг в размере 39 млрд фунтов стерлингов при выходе из ЕС. "Если бы я был на их месте, то я бы не заплатил 50 млрд долларов. Вот такой я. Я бы не заплатил, это огромная сумма", - сказал он.

По словам американского президента, Лондону следовало бы привлечь к переговорам с Брюсселем о выходе из ЕС антиевропейского популиста Найджела Фараджа, возглавляющего "Партию Брекзита".


Открытая поддержка Джонсона


Ранее в интервью лондонской бульварной газете Sun Трамп выразил симпатию стороннику жесткой линии в вопросе о "Брекзите" и возможному преемнику Терезы Мэй на посту премьер-министра Великобритании Борису Джонсону, чем вызвал недовольство в Великобритании.

Sunday Times и Sun так же, как и лояльная Трампу американская телекомпания Fox News, входят в империю ультраконсервативного медиа-магната Руперта Мердока.

11:55 02/06/2019
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