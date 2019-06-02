Лукашенко обещает внести изменения в действующую Конституцию или даже принять новую. Об этом беларуский руководитель 31 мая говорил на встрече с руководителями конституционных судов зарубежных государств.





Чем больше обостряется конфликт с Россией, тем чаще Лукашенко говорит про изменение Конституции. Почему так происходит?





Мечислав Гриб, который подписал первую Конституцию независимой Беларуси. Собеседник Беларускай праўды – председатель Верховного Совета 12 созыва, который подписал первую Конституцию независимой Беларуси.





-Вы возглавляли рабочую группу, которая разрабатывала первую Конституцию независимой Беларуси 1994 года. Лукашенко заявил, что сегодняшняя Конституция отстает от жизни. В чем же?





-Конечно, возглавлял. Все председатели Верховного Совета возглавляли конституционную комиссию: сначала Дементей, потом – Шушкевич, потом – я.





Не знаю, что имеет в виду Лукашенко, о конкретных реалиях он умалчивает. Иди, догадайся, мол, сама.





Сейчас создана общественная комиссия (оппозиционные политические партии, общественные движения) по внесению изменений и дополнений в Конституцию, которую я тоже возглавляю. Мы создали рабочую группу, которую возглавляет Михаил Пастухов и Анатолий Лебедько. Есть уже определенные наработки, которые, как мне кажется, отличаются от предложений власти. Мы считаем, что Беларусь должна быть парламентской республикой: либо вообще без президента, либо с президентом, который обладает только представительными функциями.





Мы также предлагаем смешанную мажоритарно-пропорциональную систему выборов, выступаем за реальное разделение трех ветвей власти…





Но главная проблема в том, что Конституции, какими бы они ни были, живут сами по себе, а государство – само по себе. По большому счету, то и последняя Конституция БССР была не очень плохой; как только убрали статью 6, получилась достаточно неплохая Конституция, в которой прописаны и права, и свободы, и обязанности. Потом мы приняли нормальную Конституцию 1994 года: все разграничено, все поставлено на место – никто не выполняет. Хорошо, решили снова поменять Конституцию, власть уже делала все, что хотела. И что? Выполняется сегодня Конституция с изменениями и дополнениями в редакции 1996 года? Не выполняется.





Боюсь, что то же самое произойдет и с новой редакцией Конституции.









-Чем дальше, тем чаще Лукашенко говорит о Конституции. Почему Лукашенко прибегает к такому приему?





-Могут быть два основания для переписывания Конституции.





Не сегодня, так завтра-послезавтра придется передавать власть, потому что вечных президентов не бывает: они уходят – физически или морально, но уходят. Нужно передавать власть – механизмов передачи власти в Конституции нет.





Другой повод – союзный договор, который пытается реанимировать Россия. Но союзный договор полностью противоречит Конституции Республики Беларусь, едва ли не по каждой статье. Чтобы устранить противоречие, нужно изменить либо договор, либо Конституцию.





-Вы допускаете, что Конституцию могут переписать под союзный договор?





-Такой вариант я не исключаю. Выполнить существующий союзный договор невозможно – он противоречит Конституции по всем направлениям. Каким путем пойдут власти – остается только гадать.





-Какой механизм передачи власти может предложить официальный Минск?





-Власть можно передать и по наследству. Возможно избрание президента парламентом: парламент, назначаемый властью, сделает все, что потребуют. Вариантов масса – не могу сказать, каким путем пойдут власти.





-Чем жестче конфликт с Россией, тем чаще Лукашенко говорит про изменение Конституции. Совпадение?





-Российский фактор присутствует. 20 лет молчали, после чего Россия вдруг вспомнила про союзный договор: вы 20 лет нам все обещаете-обещаете, деньги просите-просите, мы даем-даем, а обещания-то не выполняете. Давайте выполнять союзный договор. Беларуские власти хотят пойти на попятную, но не могут. Выполнить союзный договор – значит, отдать власть, сдать независимость. А в России беларуское руководство никому не нужно, и оно это прекрасно понимает.





Лукашенко не предложат должность президента союзного государства. Если существует президент, которому подчиняется парламент, все остальные должности ниже: сегодня дали, завтра – забрали.



