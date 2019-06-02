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8 июня Станислав Шушкевич представит книгу «Моя жизнь, крах и воскрешение СССР. 25 лет спустя»

Книга «Моя жизнь, крах и воскрешение СССР. 25 лет спустя» будет интересна каждому, кто интересуется историей Беларуси. Ее автор— первый руководитель независимой Беларуси, председатель Верховного Совета в 1991-1994 годах. Именно его подпись стоит под Беловежскими соглашениями, которые упразднили существование СССР.


Программу мероприятия откроет вступительная речь Станислава Шушкевича. Потом пройдет лекция «Развал СССР. 25 лет спустя». А уже после начнется презентация самой книги «Моя жизнь, крах и воскрешение СССР». После презентации у присутствующих будет возможность задать интересующие вопросы автору книги.

Начало мероприятия запланировано на 11:00. Планируется, что длиться оно будет около трех часов. Чтобы принять участие необходимо зарегистрироваться.

О чем книга?


Книга «Моя жизнь, крах и воскрешение СССР. 25 лет спустя» — это, в первую очередь, политическая автобиография сопряженная с оценкой и анализом значимости событий, участником или свидетелем которых был автор. Минуя номенклатурные ступени коммунистической иерархии, он — профессор физики университета — оказался в составе высшей политической элиты агонизирующего СССР, а затем и на государственной должности руководителя возродившей свою независимость Беларуси. Возможно, этим определяется нетривиальная оценка им значимости всемирно известных политиков, общественных, культурных и религиозных деятелей, с которыми свела его судьба, а также его видение перспектив политического и геополитического развития постсоветского пространства.

Регистрация на мероприятие ведется на сайте Белорусской социал-демократической партии.


09:47 02/06/2019
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