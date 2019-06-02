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На кандидата в президенты США совершено нападение

Неизвестный мужчина набросился на кандидата в президенты США, сенатора от Калифорнии Камалу Харрис во время ее выступления на форуме MoveOn's Big Ideas.


Как передает Oxu.Az, об этом сообщает CBS News. Мужчина выбежал на сцену и выхватил у Харрис микрофон, закричав, что ему нужно внимание, чтобы озвучить действительно хорошую идею.

Во время инцидента Харрис высказывалась о студенческих кредитах. Мужчину пытались выдворить со сцены охранники, и даже муж Камалы.

После этого политик продолжила выступление. Протестующий был идентифицирован как Эйдан Кук из организации по защите прав животных, которая выпустила пресс-релиз вскоре после инцидента.

09:12 02/06/2019
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