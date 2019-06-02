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Лукашенко стало скучно

Глава государства нашел новую тему для дискуссий, где так или иначе будет подчеркиваться его роль в истории.

Лукашенко стало скучно
Иллюстрация Васи Ложкина
В пятницу на встрече с руководителями конституционных судов зарубежных стран Александр Лукашенко анонсировал, что в ближайшее время в Беларуси будет или новая Конституция, или внесут правки в действующую.

– Я попросил именно специалистов Конституционного суда, чтобы они внесли свои предложения по возможному совершенствованию нашей Конституции. А потом мы сядем и обсудим, – заявил глава государства.

Судя по тому, что об изменениях основного закона страны Лукашенко вспоминает не впервые за последние несколько месяцев, эта тема его по-настоящему захватила. И его можно понять. Вряд ли после стольких лет еще осталось вдохновение на другие масштабные дела.


Сражения с оппозицией давно в прошлом, теперь и повоевать даже не с кем.

В экономике ничего не получается: десять лет топтались на месте вокруг «всем попиццот» – у любого руки опустятся.

«Братья по окопам» задрали подбородок вверх, на просьбы-предложения реагируют без должного уважения.

Скоро выборы – людям даже предложить нечего.


А вот некое обновление страны можно вдохновенно обсуждать, дав волю фантазии и себе, и другим. «Как же перераспределить полномочия от президента в пользу других ветвей власти, а?». Тем более в этом вопросе не уйти от дискуссии о том, какое государство передаст Лукашенко (не сейчас конечно, он еще даже спортивную карьеру не завершил) благодарным потомкам и какова его роль в нашей и мировой истории.

Можно было бы просто исполнять действующие законы, согласно которым, например, избирать депутатов обязаны на честных выборах, а главной задачей парламента не должно быть молчание в тряпочку. Но такой поворот дела явно не подходит для человека, который желает лично контролировать буквально все – от наличия соломы на фермах до кустарников вдоль МКАД.

Другое дело «сесть и обсудить» изменения в Конституцию – мечтать, как известно, никому не вредно.

Руслан Горбачев, Солидарность
08:56 02/06/2019
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