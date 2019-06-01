Ольга Ковалькова инициировала сбор подписей за право собираться не платить милиции
Сопредседатель оргкомитета по созданию партии БХД Ольга Ковалькова через свои аккаунты в соцсетях обратилась к белорусам с просьбой подписать петицию «За наше право на мирные собрания! Против оплаты услуг милиции!»
Напомним, что после принятия Совмином постановления, которое регламентирует стоимость услуг милиции по охране массовых мероприятий, проведение таких мероприятий в ряде случаев стало невозможным. Так как милицейские аппетиты оказались не маленькими.
«Мы, граждане Республики Беларусь, считаем что Постановление № 49 ограничивает наше конституционное право на свободу мирных собраний, гарантированное нам статьей 35 Конституции. Это ограничение распространяется на все мирные некоммерческие массовые мероприятия, проводимые как гражданами, так и политическими партиями, религиозными и общественными объединениями, кроме государственных организаций. Мы считаем, что Постановление № 49 является дискриминационным и антиконституционным», – говорится в обращении.
Ольга Ковалькова намерена собрать под петицией 1000 подписей и передать ее в госорганы для рассмотрения. Пока, правда, френды Ковальковой настроены к инициативе скептически. «Ну правда, ну какие петиции? Сколько можно? Никакой силы они все равно не имеют», – таким был первый комментарий под постом политика, которая в ближайшее время намерена баллотироваться в депутаты Палаты представителей.
"Белорусский партизан"
21:07 01/06/2019