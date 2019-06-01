Напомним, что после принятия Совмином постановления, которое регламентирует стоимость услуг милиции по охране массовых мероприятий, проведение таких мероприятий в ряде случаев стало невозможным. Так как милицейские аппетиты оказались не маленькими.





«Мы, граждане Республики Беларусь, считаем что Постановление № 49 ограничивает наше конституционное право на свободу мирных собраний, гарантированное нам статьей 35 Конституции. Это ограничение распространяется на все мирные некоммерческие массовые мероприятия, проводимые как гражданами, так и политическими партиями, религиозными и общественными объединениями, кроме государственных организаций. Мы считаем, что Постановление № 49 является дискриминационным и антиконституционным», – говорится в обращении.





Ольга Ковалькова намерена собрать под петицией 1000 подписей и передать ее в госорганы для рассмотрения. Пока, правда, френды Ковальковой настроены к инициативе скептически. «Ну правда, ну какие петиции? Сколько можно? Никакой силы они все равно не имеют», – таким был первый комментарий под постом политика, которая в ближайшее время намерена баллотироваться в депутаты Палаты представителей.