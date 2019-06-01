США задумали переосмыслить права человека

Госсекретарь Майк Помпео создает в Госдепартаменте специальную комиссию, в задачи которой входит переформулировать права человека на основе «естественного закона и естественного права».





«Важно, как мы понимаем права человека в рамках нашей дипломатической работы», — рассказал Помпео, добавив, что для прав человека нужно однозначное определение, которое позволит дипломатам эффективнее продвигать их в своей работе. Госдепартамент от дальнейших комментариев отказался.





Как отмечает ABC News, это желание вызвало тревогу правозащитников — особенно тех, кто занимается защитой прав женщин и представителей людей нетрадиционной сексуальной ориентации. Причина в конкретной интерпретации «естественного права», которую многие консервативные мыслители используют как синоним «божественного права».





Телеканал отдельно выделяет профессора Принстонского университета Роберта Джорджа, который в книге «В защиту естественного права» призывал разрешить ограничивать права геев и право на аборт, если это отвечает религиозным интересам общества.





Конкретный список участников комиссии определит сам Помпео, однако известно, что Джордж входит в список номинантов.