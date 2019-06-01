Оппозиция и выборы: стратегия «жаба в сметане»

Вряд ли кто-то рассчитывает, что от такого трепыхания образуется масло, которое позволит оппозиции выкарабкаться наверх, ближе к уровню управления государством, однако к выборам белорусская оппозиция готовится.





На этот раз в планах демократических сил организовать тотальное наблюдение за выборами по 18 округам, где будут баллотироваться наиболее сильные кандидаты. В настоящее время идут межпартийные консультации по поводу возможности увеличения количества таких округов.





Таким образом, цифра не окончательная, возможно список округов будет расширен. Речь идет о наблюдении как в ходе досрочного голосования, так и в основной день.