Впервые в истории: в Израиле распустили парламент

За самороспуск проголосовали 74 депутата, - подавляющее большинство. Перед голосованием премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил своей партии «Ликуд», что ему не удалось в срок сформировать в парламенте правящую коалицию. Парламентарии уже назвали дату проведения досрочных выборов – 17 сентября. Кроме того, в кнессете подчеркнули, что эти досрочные выборы станут беспрецедентными – дело в том, что еще ни разу кнессет Израиля не сталкивался с тем, чтобы было невозможно создать коалицию.





Ранее Нетаньяху заявлял, что если до 29 мая не будет создана коалиция, он распустит кнессет и в стране пройдут досрочные выборы. В начале апреля в Израиле проходили досрочные выборы, на которых с небольшим преимуществом победила партия действующего премьер-министра.



