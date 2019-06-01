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Впервые в истории: в Израиле распустили парламент

Израильский кнессет впервые в истории страны проголосовал за роспуск. Как информирует replyua.net со ссылкой на The Jerusalem Post, кнессет был распущен 29 мая, в среду, после того, как парламенту не удалось сформировать коалицию. Отмечается, что это первый случай за всю историю независимого Израиля.

За самороспуск проголосовали 74 депутата, - подавляющее большинство. Перед голосованием премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил своей партии «Ликуд», что ему не удалось в срок сформировать в парламенте правящую коалицию. Парламентарии уже назвали дату проведения досрочных выборов – 17 сентября. Кроме того, в кнессете подчеркнули, что эти досрочные выборы станут беспрецедентными – дело в том, что еще ни разу кнессет Израиля не сталкивался с тем, чтобы было невозможно создать коалицию. 

Ранее Нетаньяху заявлял, что если до 29 мая не будет создана коалиция, он распустит кнессет и в стране пройдут досрочные выборы. В начале апреля в Израиле проходили досрочные выборы, на которых с небольшим преимуществом победила партия действующего премьер-министра.


17:23 01/06/2019
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