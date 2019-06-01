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Назарбаев вручил ордена всем, кроме Пашиняна

В столице Казахстана стартовало заседание Высшего Евразийского экономического совета, в котором принимают участие главы Армении, России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.


Как сообщают российские СМИ, заседание евразийской пятерки приурочено к пятилетию создания Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

В ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в узком составе было принято решение присвоить экс-президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву звание почетного председателя Высшего Евразийского экономического совета, пишет oxu.az

Накануне прибывшим в столицу Казахстана высокопоставленным гостям Нурсултан Назарбаев вручил ордена своего имени по случаю юбилейной даты. Как пишут СМИ, исключением стал лишь глава правительства Армении Никол Пашинян, его имени в президентском указе о награждении не было.


16:37 01/06/2019
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