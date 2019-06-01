Назарбаев вручил ордена всем, кроме Пашиняна
В столице Казахстана стартовало заседание Высшего Евразийского экономического совета, в котором принимают участие главы Армении, России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.
Как сообщают российские СМИ, заседание евразийской пятерки приурочено к пятилетию создания Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
В ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в узком составе было принято решение присвоить экс-президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву звание почетного председателя Высшего Евразийского экономического совета, пишет oxu.az
Накануне прибывшим в столицу Казахстана высокопоставленным гостям Нурсултан Назарбаев вручил ордена своего имени по случаю юбилейной даты. Как пишут СМИ, исключением стал лишь глава правительства Армении Никол Пашинян, его имени в президентском указе о награждении не было.
16:37 01/06/2019