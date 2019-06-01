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Глава масонской Великой ложи России: Белорусская ложа создана не по правилам, поэтому не может быть признана

Великий мастер масонской Великой ложи России (ВЛР) Андрей Богданов прокомментировал для «Нашей Нивы» новость о создании Великой ложи Беларуси. Ранее белорусские масоны формально считались частью частью масонства российского.


«Эта ложа создана не по масонским правилам и традициям. Поэтому не может считаться регулярной и тем более признанной! Так как:

1. Масонство заходит в страну с разрешения властей — это регистрация организации в Минюсте страны. Этого у данной ложи нет.
2. До сих пор на территории Беларуси работали только три Достопочтенные ложи (первичные организации) объединенные в дистрикт «Беларусь» под юрисдикцией ВЛР (документы на регистрацию поданы в Минюст).
По масонским традициям и правилам территория Беларуси была занята ВЛР. И без разрешения ВЛР ни одна регулярная масонская юрисдикция не может на этой территории открывать свои ложи.

Большие ложи Польши, Украины и Литвы проигнорировали это. Поэтому 26 мая ВЛР приостановила свое признание этих Великих лож до восстановления статус-кво на 23 мая, когда на территории Беларуси было только дистрикт «Беларусь».

3. Братья ВЛР сильно обеспокоены тем фактом, что Великие ложи Польши, Литвы и Украины толкают белорусских братьев на нарушение закона (ведь работы лож будут без регистрации организации), а это чревато штрафами и уголовными делами в отношении братьев»

 [это не так, в Беларуси статья об уголовной ответственности за деятельность от имени незарегистрированной организации отменена — НН].
В России масонство не имеет большого влияния. Большим мастером является 49-летний политтехнолог Андрей Богданов. Он был соучредителем восьми карликовых партий — от «Правого дела» до «Коммунистической партии социальной справедливости» — и даже баллотировался на президентских выборах 2008 года, собрав 1,8% голосов.


14:32 01/06/2019
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