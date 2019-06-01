Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Выборы-2019 Изменение Конституции Грязная нефть Продуктовые войны Куропаты Беларусь-Россия Убийство Павла Шеремета

В Беларусь приехали высокопоставленные мормоны из США

В Беларусь прибыл с визитом представитель Церкви Иисуса Христа святых последних дней.


С Рональдом Расбэндом встретился заместитель главы белорусского МИД Олег Кравченко.

Помимо члена Кворума двенадцати апостолов Церкви Иисуса Христа святых последних дней на встрече с белорусским дипломатом присутствовал и президент церкви по Восточной Европе Джеймс Мартино, а также сотрудники представительства в регионе,пишет belnovosti.by

Как рассказали в пресс-службе внешнеполитического ведомства, стороны обсудили перспективы белорусско-американского взаимодействия, в частности, между регионами, а также вопросы партнерства в гуманитарной сфере.

Добавим, что Церковь Иисуса Христа Святых последних дней считается одной из самых авторитетных мормонских религиозных организаций в Америке. В Беларуси действуют приходы этой церкви.

Фото: МИД



12:44 01/06/2019
Поделиться



Последние известия





Блоги
Валерий Щукин
Министр Шуневич покусился на независимость судов
Анатолий Лебедько
ПРАНАС
Петр Рудковский
Хто корміць "правых папулістаў"?
Павел Севярынец
Беларусізуем 3000 цэркваў!
Павел Знавец
Палітычная Заява беларускіх сацыял-дэмакратаў.


Особое мнение


© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё