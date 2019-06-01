Успех европейских «зелёных» вдохновляет их белорусских коллег

По словам первого заместителя председателя партии Дмитрия Кучука, тема изменения климата, которую подчеркивали европейские однопартийцы, волнует и белорусских граждан.





«Мы будем пытаться также об этом поговорить с нашими избирателями. И тема зеленых технологий, и антиядерная тема прозвучали в „зелёных”. Это ценности, за которые выступают белорусы. Конечно, об этом мы также будем говорить во время избирательной кампании, которая будет осенью. Однако проблема в Беларуси — наверное все знают, что у нас не считают голоса. И настоящих выборов у нас нет. У нас есть избирательная кампания. Поэтому мы исходим из того, что в Беларуси победить на выборах нереально сейчас. Но надо бороться за честные, прозрачные и справедливые выборы. Выделить как можно больше наблюдателей, фиксировать нарушения, чтобы и белорусское и Международное общество видело реальную картину», – говорит Дмитрий.





Он также заявил, что лично твердо решил участвовать в избирательной кампании по Кальварийскому избирательному округу в Минске. А общее решение по тактике и стратегии во время избирательной кампании Белорусская партия „Зелёные” примет на своем съезде, дата которого еще согласовывается, – сказал Кучук.



