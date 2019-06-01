Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Выборы-2019 Изменение Конституции Грязная нефть Продуктовые войны Куропаты Беларусь-Россия Убийство Павла Шеремета

Успех европейских «зелёных» вдохновляет их белорусских коллег

Успех европейских «зеленых» на выборах в Европарламент – избрано 70 депутатов вместо 50-ти в предыдущем парламенте, вдохновляет и их белорусских коллег — представителей Белорусской партии «Зелёные».

По словам первого заместителя председателя партии Дмитрия Кучука, тема изменения климата, которую подчеркивали европейские однопартийцы, волнует и белорусских граждан.

«Мы будем пытаться также об этом поговорить с нашими избирателями. И тема зеленых технологий, и антиядерная тема прозвучали в „зелёных”. Это ценности, за которые выступают белорусы. Конечно, об этом мы также будем говорить во время избирательной кампании, которая будет осенью. Однако проблема в Беларуси — наверное все знают, что у нас не считают голоса. И настоящих выборов у нас нет. У нас есть избирательная кампания. Поэтому мы исходим из того, что в Беларуси победить на выборах нереально сейчас. Но надо бороться за честные, прозрачные и справедливые выборы. Выделить как можно больше наблюдателей, фиксировать нарушения, чтобы и белорусское и Международное общество видело реальную картину», – говорит Дмитрий.

Он также заявил, что лично твердо решил участвовать в избирательной кампании по Кальварийскому избирательному округу в Минске. А общее решение по тактике и стратегии во время избирательной кампании Белорусская партия „Зелёные” примет на своем съезде, дата которого еще согласовывается, – сказал Кучук.


racyja.com
12:18 01/06/2019
Поделиться



Последние известия



ссылки по теме
"Зеленые" заявили о непризнании итогов парламентских выборов
Единственный инвалид-колясочник избирается в парламент от партии "зеленых"
Лидер "Зеленых": На этих выборах власть подстраховалась дважды


Блоги
Валерий Щукин
Министр Шуневич покусился на независимость судов
Анатолий Лебедько
ПРАНАС
Петр Рудковский
Хто корміць "правых папулістаў"?
Павел Севярынец
Беларусізуем 3000 цэркваў!
Павел Знавец
Палітычная Заява беларускіх сацыял-дэмакратаў.


Особое мнение


© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё