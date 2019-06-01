Лукашенко назначил нового судью Верховного суда

Указом президента судья Витебского областного суда Эдгар Мартиросян был освобожден от своей должности и назначен бессрочно судьей Верховного суда. Согласие на это назначение еще должен дать Совет Республики.





Кроме того, Сергей Ковалев назначен судьей экономического суда Могилевской области (бессрочно) и председателем суда.



