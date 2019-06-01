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Европарламент лишил аккредитации депутатов от Испании

Причиной отзыва аккредитации может быть неясный статус бывшего главы Каталонии Карлеса Пучдемона и его соратника Тони Комина.

Экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон сейчас проживает в Бельгии

Европейский парламент лишил предварительной аккредитации всех новоизбранных депутатов от Испании. Это может быть связано с неясностью статуса экс-главы региональной администрации Каталонии Карлеса Пучдемона и его соратника Тони Комина, прошедших в Европарламент по спискам союза Свободные за Европу. Об этом накануне сообщило AFP со ссылкой на информированные источники.

По данным адвоката Пучдемона Симона Бекаерта, в среду обоих каталонских политиков не пропустили в здание Европарламента, им было отказано в получении предварительной аккредитации под предлогом того, что Брюссель еще не располагает официальным списком испанских депутатов, получивших мандаты.

При этом остальные парламентарии из Испании уже получили аккредитацию в Европарламенте, подчеркивает Бекаерт, называя подобное решение "произвольным и дискриминирующим".

В итоге председатель Европарламента Антонио Таяни отменил аккредитацию для всех испанских депутатов по причине того, что официальные результаты выборов Европарламента в Испании еще не были опубликованы.

В обращении к трем прочим испанским партиям, которые направили своих представителей в Брюссель, Таяни указал, что никоим образом не хочет вмешиваться в национальный избирательный процесс.

В настоящее время бывший глава Каталонии Пучдемон живет в Бельгии, поскольку в Испании на него выдан ордер на арест за организацию мятежа. После референдума в октябре 2017 года политик провозгласил независимость испанской провинции от Мадрида.

По испанскому законодательству депутаты Европарламента перед началом действия мандата должны принести клятву на конституции страны в Мадриде. В таком случае Пучдемону грозят задержание и судебный процесс.

Ранее сообщалось, что бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон получит депутатский мандат в Европарламенте.

Напомним, 29 апреля избирательная комиссия Испании отказала Пучдемону и Комино в праве баллотироваться в Европарламент. Однако в мае Верховный суд Испании отменил запрет, признав участие в выборах "фундаментальным правом", закрепленным в Конституции.



Русская служба Deutsche Welle
10:49 01/06/2019
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